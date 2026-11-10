Гурцкая назвал игрока "Краснодара", которого не должно быть в команде, борющейся за чемпионство

Футбольный агент Тимур Гурцкая поделился мнением о футболисте "Краснодара".

Фото: ФК "Краснодар"

"Для меня Пальцев — не игрок "Краснодара". Я думаю, что пик его карьеры — это " Динамо " Махачкала. Там он и должен был оставаться.

Но я конкретно про футболиста этого считаю, что он не может играть в команде, которая борется за чемпионство", - сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале "Это футбол, брат!".Валентин Пальцев присоединился к "Краснодару" в сентябре прошлого года, перейдя из махачкалинского "Динамо" сначала на правах аренды, а с января 2026-го в качестве полноценного трансфера. Контракт с защитником был заключен на 4,5 года.В этом сезоне 25-летний Пальцев принял участие в 9 матчах за "быков" в РПЛ и 5 играх Кубка России, в которых провел на поле суииарно 657 минут и не отличился результативными действиями.