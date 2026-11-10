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Гендир "Ростова" оценил прогресс команды при Кириченко

Генеральный директор "Ростова" Андрей Чайка оценил прогресс команды при новом главном тренере.
Фото: ФК "Ростов"
По словам Чайки, ростовчане прибавили физически и показывают более зрелищный футбол.

- От себя лично могу сказать, что команда физически прибавила, больше играет низом и старается показывать более зрелищный футбол.

Также используются разные схемы, но остался высокий прессинг. Можем играть в несколько центральных защитников, выстраиваться и выбегать в контратаки. Считаю, что "Ростов" показывает достаточно смотрибельный футбол, который всем нравится — болельщики довольны, - цитирует Чайку "РИА Новости"

Напомним, что в сентябре текущего года "Ростов" отправил Джонатана Альбу в отставку с поста главного тренера, он занимал этот пост с февраля 2025 года. Его место занял Дмитрий Кириченко, ранее входивший в тренерский штаб Курбана Бердыева, также он возглавлял ивановский "Текстильщик" и "Уфу".

В 14 туре Российской Премьер-Лиги желто-синие сыграли вничью с петербургским "Зенитом" на выезде (2:2). При Кириченко южане не проиграли ни одного матча в чемпионате России и на данный момент располагаются на шестой строчке в турнирной таблице с 19 набранными очками в своем активе.

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