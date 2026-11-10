Экс-игрок «Локомотива» высказался о ситуации в клубе

Rusfootball.infо прокомментировал затянувшуюся паузу с назначением нового главного тренера «железнодорожников». Один из лидеров « Локомотива » 90-х Александр Смирнов (141 матч и 24 гола) специально дляпрокомментировал затянувшуюся паузу с назначением нового главного тренера «железнодорожников».

Фото: ФК "Локомотив"

- Ищут, наверное. Хотят сделать какой-то серьезный выбор, не меняя снова через три тура. Но с большой долей вероятности Димка Хохлов до конца года доведет, а дальше будут смотреть по результату. Календарь после паузы в принципе благоприятствует – «Родина», «Махачкала» и «Ахмат». Время хоть немножко разобраться тоже есть. Если положительно стартанет, могут и оставить.



9 очков вполне могут взять, почему нет? Надо встряхнуться, а состав позволяет. По большому счету только одна потеря после 3-го места – Батраков. Карпукас – игрок хороший, но не определяющий. В середине по итогам просто обязаны быть, к гадалке не ходи. Другое дело, надо понять сразу, кого ставить. Пришедшие Бабкин и Титков – это не игроки основного состава для клуба с такими возможностями. Не знаю, почему так развалилась команда. Рисунка никакого нет, играли, кто в лес, кто по дрова.



Академия хорошо работает. Наверное, надо каких-то своих ребят подтягивать. Сам сейчас работаю с 2009-м годом в ЮФЛ-1 в «Мастер-Сатурне». Хороших ребят в наших школах хватает. Надо вовремя им давать шанс. В «Сатурне» главная команда отдельно от нас. Мы на областном финансировании, они за счет города Раменское. Вот сейчас Медведева сняли, тоже не все ладится. Но амбиции остались, все-таки тоже богатая история у клуба.



Михаил Пукшанский, Rusfootball.infо