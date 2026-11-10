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Сборная России провела заключительную тренировку перед вылетом в Узбекистан

Команда Валерия Карпина провела заключительное занятие на базе в Новогорске.
Фото: РФС / Сборная России
Как сообщает пресс-служба сборной России, сегодня, 10 ноября, команда провела заключительную тренировку в Новогорске и готовится к вылету в Узбекистан.

Товарищеский матч между национальными сборными Узбекистана и России состоится в этот четверг, 12 ноября. Игра пройдет в Ташкенте на центральном стадионе "Пахтакор". Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.

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