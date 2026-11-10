Как сообщает пресс-служба сборной России, сегодня, 10 ноября, команда провела заключительную тренировку в Новогорске и готовится к вылету в Узбекистан.
Товарищеский матч между национальными сборными Узбекистана и России состоится в этот четверг, 12 ноября. Игра пройдет в Ташкенте на центральном стадионе "Пахтакор". Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Сборная России провела заключительную тренировку перед вылетом в Узбекистан
Команда Валерия Карпина провела заключительное занятие на базе в Новогорске.
Фото: РФС / Сборная России