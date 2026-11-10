Защитник ЦСКА Гайич рассказал о своем восстановлении после травмы

На зимних сборах начну работу с командой, а уже весной с первого тура второй части чемпионата я должен вернуться полностью", - сказал Гайич.
Крайний защитник московского ЦСКА Милан Гайич получил мышечную травму 1 сентября в матче третьего тура группового этапа Кубка России с "Ростовом" (0:2). 15 сентября футболист перенес операцию. Сообщалось, что срок восстановления игрока составит 3-4 месяца.
В этом сезоне 30-летний Гайич провел 6 игр и отличился результативной передачей. Кинтракт игрока с "армейцами" истекает летом 2027 года.
Источник: "Матч ТВ"