По данным источника, правый защитник "Нижнего Новгорода" Юрий Коледин находится в шорт-листе ЦСКА. Сообщается, что селекционеры московского клуба отслеживают все матчи 21-летнего футболиста в Первой лиге.
В этом сезоне Коледин записал на свой счет 1+5 по системе гол плюс пас в 16 играх чемпионата и входит в топ-7 лучших ассистентов турнира.
Футболист присоединился к нижегородцам летом 2025 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2029-го.
Источник: телеграм-канал "ФНЛ с Ильевым"
Защитник "Нижнего Новгорода" привлек внимание ЦСКА - источник
"Армейцы" проявляют интерес к игроку "Нижнего Новгорода".
Фото: ФК "Нижний Новгород"