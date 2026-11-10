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Защитник "Нижнего Новгорода" привлек внимание ЦСКА - источник

"Армейцы" проявляют интерес к игроку "Нижнего Новгорода".
Фото: ФК "Нижний Новгород"
По данным источника, правый защитник "Нижнего Новгорода" Юрий Коледин находится в шорт-листе ЦСКА. Сообщается, что селекционеры московского клуба отслеживают все матчи 21-летнего футболиста в Первой лиге.

В этом сезоне Коледин записал на свой счет 1+5 по системе гол плюс пас в 16 играх чемпионата и входит в топ-7 лучших ассистентов турнира.

Футболист присоединился к нижегородцам летом 2025 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2029-го.

Источник: телеграм-канал "ФНЛ с Ильевым"

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