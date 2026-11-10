Как сообщили в РФС, игра в футбол с болельщиками, фото- и автограф-сессия состоятся на уличной территории стадиона "Краснодар" перед игрой в рамках фестиваля болельщиков.
Запуск болельщиков на территорию стадиона начнется в 16:30. Развлекательные мероприятия с участием амбассадоров начнутся в 16:45. Сборная России сыграет с командой Венесуэлы 17 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.
Погребняк, Павлюченко, Семшов и Ари встретятся с болельщиками перед матчем сборной в Краснодаре
Игроки сборной России прошлых лет проведут фото- и автограф-сессию, а также сыграют с болельщиками в футбол перед матчем с Венесуэлой.
Фото: РФС