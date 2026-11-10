В "Акроне" высказались о строительстве домашнего стадиона

- Часто спрашивают на тему стадиона, но на сегодняшний день в стадии строительства находится наша база — фокус и все усилия направлены туда.
После этого мы будем размышлять о стадионе, это будет следующий этап, - цитирует Клюшева "Чемпионат".
Напомним, что тольяттинский "Акрон" выступает в Российской Премьер-Лиге с 2024 года и проводит домашние матчи на стадионе самарских "Крыльев Советов" - "Солидарность Самара Арене".
На данный момент волжане занимают в турнирной таблице российского чемпионата 14 место и имеют в своем активе 12 набранных очков.