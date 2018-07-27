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В Нижнем Новгороде разыграют первый трофей сезона: неузнаваемый ЦСКА сыграет с усилившимся «Локомотивом»

Чемпионат мира по футболу завершился всего двенадцать дней назад, но уже настало время начала нового сезона. Пора возвращаться к суровым будням. Новый сезон традиционно открывает матч за Суперкубок России: в этом году трофей оспорят ЦСКА и «Локомотив». Rusfootball.info – о генеральной репетиции нового чемпионата.

Ещё в начале лета ЦСКА и «Локомотив» справедливо считались лучшими командами страны. «Железнодорожники» завоевали золотые медали чемпионата России, а «армейцы» сумели на финише обойти «Спартак», чтобы получить прямую путёвку в групповой этап Лиги чемпионов. Но ситуация изменилась кардинальным образом: ЦСКА в новый сезон вступает с новой командой, а потери москвичей откровенно пугают. «Локомотив» после золотого сезона хочет и дальше царствовать в российском футболе. Трансферная кампания «железнодорожников» ясно указывает на амбиции руководства команды.

Для справки

Соперником «Локомотива» в матче за Суперкубок России должен был стать «Тосно», но клуб из Ленобласти, выигравший кубок страны, рухнул в бездну банкротства. «Тосно» не прошёл лицензирование, после чего клуб фактически прекратил своё существование. Теперь игроки, которые принесли команде историческую победу, пытаются добиться выплат по долгам, а вместо новых баталий с лидерами российского футбола поклонникам «Тосно» остаётся лишь вспоминать самые яркие сюжеты из недолгой истории команды. ЦСКА заменил «Тосно» в качестве клуба, занявшего второе место в чемпионате России.

Первый трофей нового сезона будет разыгран на стадионе «Нижний Новгород», принимавшем матчи чемпионата мира. После окончания Мундиаля в Нижнем уже проходила одна встреча. Во втором туре нового сезона ФНЛ местный «Нижний Новгород» обыграл «Тюмень» со счётом 2:1. На трибунах собралось 18 000 зрителей (сумасшедший показатель для второго по рангу дивизиона). Видимо, не будет проблем с посещаемостью и на матче за Суперкубок страны. Помимо местных болельщиков на стадионе ожидается внушительный десант гостей из Москвы. Так, на выезд собралось около 14 000 поклонников обоих столичных коллективов.

ЦСКА – самый титулованный российский клуб в истории розыгрышей Суперкубка. «Армейцы» выигрывали этот трофей уже шесть раз. Ещё четырежды москвичи уступали в финале. «Локомотив» становился обладателем Суперкубка дважды, а в прошлом сезоне «железнодорожники» проиграли в матче за трофей «Спартаку». При этом «Локо» никак не может заполучить кубок с 2005-го, а ЦСКА – с 2014-го года.

Коэффициенты букмекеров:
«Локомотив» - ЦСКА – 2.30 – 3.05 – 3.05

С чистого листа

Первые матчи нового сезона, как правило, позволяют составить представление о состоянии команд, сделать первые прогнозы и нарисовать ориентировочную картину грядущих событий. В этом году игра за Суперкубок представляет особый интерес, ведь один из участников матча изменился фактически до неузнаваемости.

Мы становимся свидетелями любопытного эксперимента, аналогов которому в российском футболе, наверное, и не было. ЦСКА в межсезонье лишился фактически половины основного состава, а теперь москвичам нужно строить новую команду в боевых условиях. Вспоминается лишь пример «Анжи» с распродажей звёзд и дальнейшим падением клуба в ФНЛ. Конечно, вряд ли ЦСКА ждёт повторение незавидного пути махачкалинцев, но за команду Виктора Гончаренко откровенно тревожно.

В Нижнем Новгороде разыграют первый трофей сезона: неузнаваемый ЦСКА сыграет с усилившимся «Локомотивом»

В новый сезон ЦСКА вступает без Александра Головина


Просто вспомним состав ЦСКА в заключительном матче прошлого розыгрыша чемпионата России против «Анжи» (2:1). Из того стартового состава в команде уже нет пятерых (!!) плюс прибавим в этот список Натхо, который в матче с махачкалинцами вышел на замену. Израильский полузащитник также покинул «армейский» клуб.

Представить ЦСКА без братьев Березуцких, Игнашевича, Натхо, Головина и Вернблума уже практически невозможно. Велика вероятность того, что москвичи также лишатся Витиньо, который уже одной ногой находится во «Фламенго». Известный комментатор Нобель Арустамян считает, что ЦСКА ещё усилится перед началом нового сезона, но пока трансферная политика команды вызывает вопросы. Всё происходящее напоминает большую распродажу. Как итог – ЦСКА рискует подойти к новому сезону с единственным нападающим Фёдором Чаловым, абсолютно экспериментальной линией защиты и одним качественным полузащитником, Аланом Дзагоевым, которого в последние годы измучили травмы. Видимо, расчёт делается на Абеля Эрнандеса, форварда «Халла», который может оказаться в ЦСКА. Но и этот трансфер выглядит рискованным, ведь речь идёт о нападающем из Чемпионшипа, пусть и с хорошей статистикой.


ЦСКА без Березуцких: как с этим жить?!

Возможно, мы о чём-то пока не знаем, а у Евгения Гинера есть собственный план по перестройке команды, но столь масштабная трансформация не может пройти безболезненно. Член комитета по этике РФС Андрей Созин ранее предположил, что с ЦСКА всё будет в порядке, напомнив, что и раньше команду покидали лидеры, включая Даниэля Карвалью, Вагнера Лава и Сейду Думбия. Но вряд ли эти примеры релевантны: одно дело – единичная звезда команды, другое – костяк.

Для создания новой команды всегда требуется время. Даже гранды, начинающие серьёзные кадровые перестановки, усилившись топовыми игроками, как правило, теряют сезон на «притирку». Случай ЦСКА куда более тяжёлый, ведь речь идёт не о качественном усилении, а игроках весьма посредственных, которые явно уступают тем, кого они должны заменить.

В прошлом сезоне Виктор Гончаренко здорово проявил себя у руля ЦСКА. Пожалуй, можно смело говорить, что это – лучший тренер российской Премьер-Лиги. Если теперь с новым ЦСКА Гончаренко сумеет вновь финишировать в тройке, наверное, ему будет впору ставить памятник у «ВЭБ Арены». Матч за Суперкубок должен показать, на что могут надеяться поклонники «армейцев» в новом сезоне.

При своих

Если ЦСКА во время нынешнего межсезонья терял ключевых игроков, то «Локомотив», напротив, усилился. Руководство «железнодорожников» после триумфа прошлого сезона вышло на трансферный рынок и сделало точечные приобретения. Безусловно, самый яркий новичок команды – Гжегож Крыховяк, польский опорник с опытом игры в «Севилье» и «ПСЖ». Пусть поляк и перешёл в «Локо» на правах аренды, но москвичи, согласно договорённостям, смогут выкупить его трансфер через год. Похоже, что решённым вопросом является покупка защитника «Барселоны» Алеиша Видаля. Агент игрока говорил, что на 90% трансфер в «Локомотив» состоится.


Главный новичок "Локомотива" Гжегож Крыховяк


В это сложно поверить, но «Локомотив» усиливается игроками «ПСЖ» и «Барселоны». В то же время москвичи сохранили всех, кого хотели видеть в своём клубе. Закончились арендные соглашения Эдера и Ари, но, по всей видимости, руководство «Локо» не стало прикладывать усилий, чтобы сохранить их в команде. Такие варианты были вполне реальными. В качестве свободного агента клуб покинул Неманья Пейчинович, да в аренду в «Балтику» ушёл Алан Касаев, уже давно ставший игроком глубокого запаса.

В общем, на фоне раздробленного ЦСКА «Локомотив» выглядит настоящим бронепоездом. С такими раскладами велика вероятность, что подопечные Сёмина новый сезон начнут с очередным титулом.

Антон Мозговой, Rusfootball.info
Теги: ЦСКА Локомотив
Сегодня, 11:11
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6
(3)
№6 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 13:13) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
Не исключаю, что сезон для ЦСКА будет провальным, особенно в ЛЧ.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№5 Написал: Александр из Тюмени Тюмень (Сегодня, 12:46) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Да обидно что Спартак в конце сезона обделался с ног до головы и ответственность за это Федун спустил на тормозах, непорядок простил один раз получишь еще раз грязную вонючую оплюху по тыкве.
Регистрация: 6.02.2018 [жалоба]
№4 Написал: ПавКо Тушино-М (Сегодня, 12:19) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
все нормально... Команда обновляется, молодежь получает великолепные возможности роста... Удачи Нам!!! wink


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...Истина редко бывает чистой и никогда однозначной...
***
Оскар Уайльд (Oscar Wilde, 1854-1900)
Регистрация: 21.08.2010 [жалоба]
№3 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 12:15) #
  • 0
  •  (4)

ЦСКА будет играть практически "с листа". Даже состав трудно предсказать. О какой- то сыгранности и тактических схемах- говорить просто неуместно.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:33) #
  • 0
  •  (8)

Какой сезон на притирку? Гинер давно куда надо притерся, ниже 3-го места не займут.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№1 Написал: Pashtigo Москва (Сегодня, 11:14) #
  • +1
  •  (1)

Вообще-то контракт Эдера выкупили.

Посмотрим, что из себя покажет обновлённый ЦСКА. Маятник пришёл в движение, но качнуться он может в любую сторону.
Регистрация: 21.11.2009 [жалоба]
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