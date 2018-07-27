"Урал" объявил о трансфере экс-защитника "Зенита" Ходжаниязова. Месяц назад игрок перешел в "Балтику"

"Урал" объявил о переходе бывшего защитника "Зенита" Джамалдина Ходжаниязова.Екатеринбургский клуб заключил с 21-летним футболистом долгосрочный контракт. Новичок получил 18-й игровой номер.17 июня "Балтика" объявила о заключении 1-летнего контракта с Ходжаниязовым. Он принял участие в двух матчах первенства ФНЛ. Официальной информации о его расставании с калининградской командой не было.