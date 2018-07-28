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Массимо Каррера: мы начинаем поход за чемпионством!

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера обратился к болельщикам команды в связи со стартом нового сезона российской Премьер-Лиги.

"Вместе начнём сегодня новый поход за чемпионством. "Спартак" — семья. Команда всегда будет играть для вас. Наши болельщики – наша сила, мотивация и 12-й игрок! Вперёд, "Спартак"!» — написал Каррера в своем инстаграме.

В матче первого тура РПЛ "Спартак" примет на своём поле "Оренбург".
Теги: Спартак Каррера
Сегодня, 10:39
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№6 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 11:13) #
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online

Цитата: капля никотина
Честно сказать пока соперников не видно, особенно учитывая вчерашний фееричный говноматч "главных соперников" за чемпионство


Смешной дурачок)))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№5 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 11:11) #
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online

GS,
Верно.рано ещё что то говорить.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№4 Написал: GS Москва (Сегодня, 11:07) #
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online

Цитата: капля никотина
Честно сказать пока соперников не видно, особенно учитывая вчерашний фееричный говноматч "главных соперников" за чемпионство. Плюс светло-голубая глина-Зина.

Давайте без шапкозакидательства.
ЦСКА вчера показал игру в стиле Гончаренко - прессинг, перехваты.
Локо и в начале прошлого сезоны выглядел невыразительно, но очки на ошибках соперников набирал справно.
Зенит в товарняке с Интером показал хорошее движение и дальние удары.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№3 Написал: sergey3709 (Сегодня, 10:55) #
  • -1
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online

Об Динамо опять споткнетесь
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№2 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:51) #
  • 0
  •  (4)
online

Аве Цезарь!!! Аве Спартак!!! Только вперед!!!

Честно сказать пока соперников не видно, особенно учитывая вчерашний фееричный говноматч "главных соперников" за чемпионство. Плюс светло-голубая глина-Зина.

Видимо, все-таки Краснодар.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№1 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 10:42) #
  • +3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вперёд Спартак! Массимо, мы с тобой!!!!!!
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
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