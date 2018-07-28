Массимо Каррера: мы начинаем поход за чемпионством!

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера обратился к болельщикам команды в связи со стартом нового сезона российской Премьер-Лиги."Вместе начнём сегодня новый поход за чемпионством. "Спартак" — семья. Команда всегда будет играть для вас. Наши болельщики – наша сила, мотивация и 12-й игрок! Вперёд, "Спартак"!» — написал Каррера в своем инстаграме.В матче первого тура РПЛ "Спартак" примет на своём поле "Оренбург".