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Агент: Ари запоздал с гражданством - теперь он сборной уже не нужен

Известный футбольный агент Алексей Сафонов выразил мнение, что получение российского паспорта нападающим "Краснодара" Ари является следствием его продолжительного выступления в России.

"Игрок больше не будет считаться легионером в чемпионате России. Это основная мотивация. Ну и жена русская, у них уже и дети есть. Здесь личные и профессиональные причины совпадают. Ари будет рассматриваться теперь как российский футболист, не подпадая под лимит.

Учитывая, что лимит никто не отменял, для него и для клуба это плюс. Но его время для вызова в сборную уже прошло. Он там не нужен", - приводит слова Сафонова "Московский комсомолец".
Теги: Ари Сборная России
Сегодня, 12:11
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(4)
№5 Написал: sergey3709 (Сегодня, 13:29) #
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online

Многое зависит от игрока
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№4 Написал: avnik море (Сегодня, 13:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Но его время для вызова в сборную уже прошло. Он там не нужен", - приводит слова Сафонова "Московский комсомолец".

А нахрена ему сборная? С паспортом ему сейчас все клубы открыты. И играть можно в половинку ноги. )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№3 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 12:59) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Химки»
А,причем здесь нужен он сборной или нет,главное он не леги для клуба России где будет играть,А,в сборную?,почему не нужен,если будет играть за клуб так,что тренеры сборной посчитают пригласить его,который поможет сборной для успешных результатов.Про Фернандеса тоже был разговор ,что зачем иностранец и прочее куйня.
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№2 Написал: casabl (Сегодня, 12:47) #
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Он будет получше сегодняшнего федота.


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Болею за ФК ЖЭК№1 аж кушать немагу
Регистрация: 26.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: miktar (Сегодня, 12:39) #
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  •  (4)

свиньи (и бывшие) там и так не нужны...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
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Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
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