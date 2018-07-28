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Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Екатерина Гамова: многие спортсмены всю жизнь идут к званию заслуженного мастера спорта, а футболистам его дают всего лишь за выход в 1/4 финала
Двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр российская волейболистка Екатерина Гамова раскритиковала Министерство спорта РФ за присвоение игрокам сборной России по футболу званий заслуженных мастеров спорта (ЗМЗ).
"Я предполагала,что будет так... К сожалению, – написала Гамова в Инстаграме. – Какое-то странно-разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменам! Кому-то, чтобы получить звание ЗМС (заслуженный мастер спорта), нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала! Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают! За наш золотой ЧМ-2010 не все игроки нашей команды получили ЗМС, списали на то, что они игроки не основного состава... Но мы же команда!!! Свое звание ЗМС я получила после Олимпиады в Сиднее-2000, не будучи игроком стартовой шестерки, но я была в команде, я оттренировалась все сборы и выходила играть тоже, Карл!
P.S. Это не претензии к ребятам, это большой вопрос к руководителям российского спорта", - написала Гамова в своем инстаграме.
Инстаграм Екатерины Гамовой
"Я предполагала,что будет так... К сожалению, – написала Гамова в Инстаграме. – Какое-то странно-разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменам! Кому-то, чтобы получить звание ЗМС (заслуженный мастер спорта), нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала! Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают! За наш золотой ЧМ-2010 не все игроки нашей команды получили ЗМС, списали на то, что они игроки не основного состава... Но мы же команда!!! Свое звание ЗМС я получила после Олимпиады в Сиднее-2000, не будучи игроком стартовой шестерки, но я была в команде, я оттренировалась все сборы и выходила играть тоже, Карл!
P.S. Это не претензии к ребятам, это большой вопрос к руководителям российского спорта", - написала Гамова в своем инстаграме.
Инстаграм Екатерины Гамовой
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