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Екатерина Гамова: многие спортсмены всю жизнь идут к званию заслуженного мастера спорта, а футболистам его дают всего лишь за выход в 1/4 финала

Двукратная чемпионка мира и серебряный призер Олимпийских игр российская волейболистка Екатерина Гамова раскритиковала Министерство спорта РФ за присвоение игрокам сборной России по футболу званий заслуженных мастеров спорта (ЗМЗ).

"Я предполагала,что будет так... К сожалению, – написала Гамова в Инстаграме. – Какое-то странно-разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменам! Кому-то, чтобы получить звание ЗМС (заслуженный мастер спорта), нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в 1/4 финала! Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают! За наш золотой ЧМ-2010 не все игроки нашей команды получили ЗМС, списали на то, что они игроки не основного состава... Но мы же команда!!! Свое звание ЗМС я получила после Олимпиады в Сиднее-2000, не будучи игроком стартовой шестерки, но я была в команде, я оттренировалась все сборы и выходила играть тоже, Карл!

P.S. Это не претензии к ребятам, это большой вопрос к руководителям российского спорта", - написала Гамова в своем инстаграме.

Инстаграм Екатерины Гамовой
Теги: Сборная России
Сегодня, 15:37
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№13 Написал: uteru (Сегодня, 15:58) #
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Че мужики? Надоело сливать деньги в БК, в общем я начал сотрудничать с парнями из king-ball.r u за 2 недели не одного проигрыша. Они оказывается с 13 года работаю, а я и не туда... Эх сколько денег можно было уже заработать. В обще думайте сами решайте сами.
Регистрация: 28.07.2018 [жалоба]
№12 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 15:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну, нашла, что сравнивать... Её ценю, само собой, однако статус у видов спорта совсем разный... По прессе, по рекламным вложениям, по телевремени, по ценам контрактов.... И тогда всё понятно. Что идёт ЧМ по волейболу знает очень мало народа... А что по футболу... Догадалась ведь сама! Посему просто надо выбирать вид спорта, дающий соответствующие перспективы.


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
№11 Написал: И-нах-ходец (Сегодня, 15:52) #
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online

Цитата: sanyapytilin
Около 45 минут сыграл

Рекорд, бла! Медали в ЧР дают если не меньше трети матчей отыграл, турист херов


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Название любого игрока, проданного из цкг через полгода
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№10 Написал: Realist2000 (Сегодня, 15:49) #
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online

В 1966 за выход в ПОЛУФИНАЛ получили звание МСМК. И сравните имена той сборной и этой...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
№9 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 15:48) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: К.А.
ведь был Дзагоев


Около 45 минут сыграл... и голевой пас успел отдать Фернандесу.

По теме...Гамова права на все 100%


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
№8 Написал: Frodik Калуга (Сегодня, 15:47) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цирк и абсурд. Я помню, как Аршавина признали лучшим спортсменом страны среди олимпийских чемпионов и чемпионов мира.
Регистрация: 27.09.2008 [жалоба]
№7 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 15:44) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Да уж... не в бровь а в глаз
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№6 Написал: avnik море (Сегодня, 15:42) #
  • +3
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online
Болеет за:
«Спартак»
Браво, Катя! Еще бы тренеров послушать... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№5 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 15:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
а змс вся команда получила?ведь был Дзагоев,который сыграл минут 20,был Габулов,который не играл вообще и тп...
а главное получил ли Смолов?)))


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№4 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 15:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Все верно сказала!


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: И-нах-ходец (Сегодня, 15:42) #
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online

Смолов тоже получил? А Чмольников?


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Название любого игрока, проданного из цкг через полгода
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 15:41) #
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online

Полностью с ней согласен. Просто для нашего футбола ,это достижение ,попасть в 1/4 финала .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 15:39) #
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  •  (3)
online

Молодец! Ни убавить,ни прибавить... Звание ЗМС практически уничтожили этим решением!
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
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