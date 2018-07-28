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Владимир Федотов: задача "Оренбурга" в новом сезоне - забирать очки"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов заявил, что его команда готова к выступлению в РПЛ.

"Мы готовились к РПЛ, выигрывали ФНЛ, поэтому с огромным воодушевлением встречаем сегодняшний матч. Задача "Оренбурга" - забирать очки. Мы хотим добиться победы в сегодняшнем матче", - сказал Федотов в эфире канала "Матч Премьер".
Теги: Федотов Оренбург Спартак
Сегодня, 19:07
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№1 Написал: GPS (Сегодня, 19:11) #
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online

Забирать или набирать?
Или уносить?
Очко?
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
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