Владимир Федотов: задача "Оренбурга" в новом сезоне - забирать очки"

Главный тренер "Оренбурга" Владимир Федотов заявил, что его команда готова к выступлению в РПЛ."Мы готовились к РПЛ, выигрывали ФНЛ, поэтому с огромным воодушевлением встречаем сегодняшний матч. Задача "Оренбурга" - забирать очки. Мы хотим добиться победы в сегодняшнем матче", - сказал Федотов в эфире канала "Матч Премьер".