Провал «Матч ТВ» и Смолова. Как «Рубин» обыграл «Краснодар»

«Матч ТВ» провалил федеральную трансляцию, Фёдор Смолов снова помог сопернику, в Казани снова не смогли собрать даже 15 тысяч человек, но команда Курбана Бердыева может быть довольна – в единственном «верховом» матче чемпионата она победила.выделяет главное.«Матч ТВ» усиленно пиарит свой премиальный канал «Матч Премьер», но сегодняшняя трансляция из Казани на федеральном канале была его настоящей антирекламой. Комментаторы Артём Шмельков и Роман Титов с первых минут принялись рассказывать о новом канале, а потом повели меж собой различные пространные разговоры.После гола Азмуна комментаторы минут 5 обсасывали всем известную историю о конфликте Сердара с болельщиками «Рубина», при этом не обращая внимание на повреждение футболиста, которого минуты полторы показывали лежащим на газоне.Шмельков признался, что получил на пляжном гандболе в Казани солнечный удар, потому и назвал Могилевца Подберёзкиным. Ладно, бывает. Однако комментаторы не переставали сыпать банальностями и глупостями, по нескольку раз их повторяя. Не обошлось без любимого комментаторского упражнения «выбери лучшего игрока и нахваливай его, выбери худшего – и мочи его». Уже на 10-й минуте Шмельков сотворил себе кумира в лице Рамиреса, а к 25-й минуте выбрал жертву – игравшего на той же бровке Вандерсона. При том, что Мамаев, да и все креативные игроки «Краснодара» играли плохо, весь ушат критики лился на Вандерсона до самой его замены.Зато к Дмитрию Полозу Шмельков призвал отнестись снисходительно, ведь позади у него сказка чемпионата мира! Жаль, Дмитрий об этом не знает… Коллега Титов же вспоминал, как играл в середине поля Попов, хотя Ивелин был вторым нападающим…В перерыве потрясающе было всё: «Матч ТВ» решил вести трансляцию почти без рекламы, к чему комментаторы и бригада оказались явно не готовы. Шмельков почему-то не молчал и честно признавал, что не видит никакой статистики. Его коллега Титов вместо вопроса Мартыновичу в перерыве произвёл краткий пересказ тайма вкупе со сравнительным анализом матчей 1-го тура.Ну а вишенкой, изюминкой, а скорее чем-то менее вкусным в этом репортаже было 5-минутное обсуждение Цезаря Наваса. Артёма Шмелькова не смутило то, что Цезарь зовётся так уже много лет, потому он решил развить «актуальную» тему и допытывал коллегу вопросами, не появился ли в Казань салат Цезарь Навас. И был очень удивлён, что до этого гениального хода в городе, где на футбол ходит 5 тысяч зрителей, никто не додумался.Трансляцию из Казани «Матч» полностью провалил. Худшая комментаторская работа, которая была ещё и не подкреплена техническим оснащением. И я не случайно пишу об этом так много – давненько комментаторы своими разговорами не мешали смотреть футбол настолько.Питерское «Динамо» перевезли в Сочи, а Курбан Бердыев уже второй сезон продолжает перевозить в Казань свою ростовскую команду. Сегодня сыграли Джанаев, Навас, Байрамян, Могилевец, Полоз, Азмун, Бухаров, в запасе отсиделись ЗМС Гранат и Кудряшов. Стоило ожидать, что и сыграет «Рубин» как «Ростов» Бердыева, но Курбан Бекиевич сумел удивить противника.К игре команды Бердыева соперник оказался не готов, что признал в перерыве Александр Мартынович. Видимо, «Краснодар» думал, что «Рубин» сразу отдаст мяч и перейдёт к обороне, а оказалось, что за мяч нужно было бороться. Казанцы продемонстрировали отличную заряженность, вкладывались в каждое единоборство, великолепно двигались и грамотно прессинговали, потому быстрый гол Азмуна казался логичным – даже за 8 минут «Рубин» на него наиграл.Мартынович в перерыве выразил надежду, что соперник после перерыва подсядет, но надежды защитника оправдались не полностью. Да, в первой половине второго тайма «Рубин» прижался к своим воротам. И Бердыев ничего не мог с этим сделать заменами: на скамейке у него оставались только защитники, а укрепить грандиозный центр поля Камболов-Могилевец-Коновалов было некем.На не мусорное время со скамейки вышел только Бухаров, отыгравший 20 минут. Тем не менее, команда Бердыева, стоявшего на самой отдалённой от ворот Джанаева точке технической зоны, в окопах словно восстановила силы и последние 25-30 провела уверенно. Пригодился и Бухаров, выступивший с сильной исповедью о своих глупостях.План Бердыева блестяще сработал даже при очень ограниченных ресурсах, как в лучшие времена. Сначала – огорошить соперника прессингом, лишить его любимой игры, сделать преимущество и удержать его. Команда не играла так, как хотел тренер, минут 15-20 за весь матч, когда явно прижалась к своим воротам.Пропущенный гол «Рубина» был скорее случайностью: у Рамиреса не получилась подача, а Чико вместо того, чтобы оставить мяч Байрамяну, неудачно прыгнул и дезориентировал Хорена, случайно сделавшего голевую скидку. Ситуация повторилась во втором тайме: Байрамян, вынося мяч, попал в Чико Флореса, в результате чего момент получил Игнатьев. Похоже, Бердыеву стоит развести этих ребят.Вялый Азмун прошлого сезона выходил в составе скорее от безысходности и не был опасен, потому что нещадно губил моменты. Сегодня Сердар показал великолепную реализацию и отлично боролся за мячи. «Рубин» не мог научиться на сборах играть в сложный комбинационный футбол, потому хороший форвард, на которого можно забрасывать, команде Бердыева необходим.Несмотря на чемпионат мира и завершение карьеры в сборной на плохой волне, иранец в отличной форме – он много двигается, здорово прыгает. Да, на второй тайм сил Азмуну не хватило, но какое это имеет значение, если он дважды забил в первом. С таким Азмуном «Рубину» даже необязателен Нобоа: сегодня для дубля хватило передач Чико Флореса (а точнее, Мартыновича) и Смолова.Фёдор забил после подарка защитников «Рубина», но и в этой ситуации перед полупустыми воротами ударил в голову Уреновичу, которому могло повезти чуть больше.Но главный эпизод с участием Смолова – всё-таки его шедевральная голевая передача на Азмуна. Фёдор из ничего создал победный гол соперника. Полоса неудач не прекращается, хотя сегодняшнего новый капитан «Краснодара» наверняка ждал с самого окончания чемпионата мира. Сегодня он много боролся, играл спиной к воротам, цеплялся за мячи и был адресатом навесов Рамиреса. После одного из них Смолов угодил в перекладину – теперь «русскому Джордану» придётся ждать следующего матча, чтобы отмазаться перед командой за новую ошибку.В прошлом сезоне команда Игоря Шалимова начала сезон с победы в Казани. Тогдашний тренер «Краснодара» отмечал, что с календарём повезло: Бердыев ещё не успел построить команду.Сейчас, несмотря на серьёзное обновление (Цаллагов, Чико Флорес, Уренович, Байрамян, Полоз – новички), «Рубин» уже предстал командой, которая сегодня обыграла будто сырого соперника. Хотя у Мусаева изменения как раз минимальны – разве что Спайич заменил Гранквиста в центре обороны, да Стоцкий появился на позиции правого защитника.Тем не менее, «Краснодар» не показал, чем занимался на сборах. Сначала он не мог забрать мяч, а когда ненадолго забрал – не очень понял, что с ним делать. Сюрпризом стало появление Классона со скамейки, что сегодня опять же говорит не в пользу Мусаева. Он позволил себе оставить в запасе одного из лучших по «гол+пас» прошлого сезона, Куэву, Игнатьева, в то время как Бердыев еле наскрёб игроков на стартовый состав. В итоге ничего лучше индивидуальных действий Рамиреса и его передач с фланга мы так и не дождались.Изучая абонементные программы команд РФПЛ перед началом сезона, я удивился ценам на «Рубин»: в сравнении с теми же «Уралом», «Крыльями» и даже «Оренбургом» казанцы выгодно выделяются доступностью матчей. Во время чемпионата мира все шутили, что казанским зрителям достались потрясающие игры в компенсацию за то, что в другое время здесь играет «Рубин».Но сегодня на казанцев было приятно смотреть. Начало второго сезона под руководством легендарного тренера. Соперник тоже был привлекательным. На стадионе сделали бесплатную парковку на 1500 тысячи мест. Игра началась поздно вечером в выходной день, когда уже можно было вернуться с дачи. На игру можно было попасть даже за 100 рублей! Отличный стадион. Отличная погода.Итог - на трибунах чуть менее 14 тысяч зрителей. Меньше в этом туре посетило только тюменский матч на нейтральном поле, где стадион в принципе не мог вместить 14 тысяч. В Казани же возможно всё, кроме аншлага на матче «Рубина».