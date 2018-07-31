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Алан Дзагоев пропустит 3-4 недели

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев прошел медобследование в связи с полученной им в матче Суперкубка России с "Локомотивом" (1:0 ОТ) травмой.

У футболиста диагностировано повреждение икроножной мышцы правой голени. Восстановление займет три-четыре недели.

ПФК ЦСКА
Теги: Дзагоев ЦСКА
Сегодня, 16:41
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15
(1)
№15 Написал: КрысОвцы Котло-ванна (Сегодня, 17:49) #
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online

Цитата: SPV 77
Хрусталь, да еще осетинский?

Мимино смотрел? Тоже была люстра венецианского стекла, кто-то ее случайно стулом зацепил smile


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Бе-еримор, а крысы - это больно?
Регистрация: 31.07.2018 [жалоба]
№14 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 17:37) #
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Болеет за:
«Зенит»
Алан Хрусталёв


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№13 Написал: SPV 77 Брянск (Сегодня, 17:37) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Макс. Р.
Кто бы его купил…

Хрусталь, да еще осетинский? такой моветон)) Даром никому не нужен
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
№12 Написал: Valar (Сегодня, 17:34) #
  • +2
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Болеет за:
ЦСКА
Через год контракт уже заканчивается и учитывая сложившуюся ситуацию с частотой травм, вряд ли его продлевать будут, ну только если с приличным понижением з/п. Но вообще игрок по своему таланту очень крутой и с ним совсем другая игра у ЦСКА. Но вот беда травмы совсем замучали. и получается, что сейчас и сам мучается и команду заодно.


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I am ...
Регистрация: 30.11.2009 [жалоба]
№11 Написал: Frost Vjhjp (Сегодня, 17:22) #
  • +2
  •  (4)
online

Хочется пожелать выздоровления............
Регистрация: 5.02.2017 [жалоба]
№10 Написал: miktar (Сегодня, 17:21) #
  • -1
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И ещё,и ещё...Жаль.


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№9 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:15) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Когда это кончится?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№8 Написал: Макс. Р. Раздолье (Сегодня, 17:02) #
  • +1
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online
Болеет за:
ЦСКА
Кто бы его купил… Да ладно. Можно и бесплатно. Только бы зарплатную ведомость освободить под другого игрока. И не хочется сейчас о былых заслугах. И не потому, что не благодарный. Просто отвык от Дзагоева и от его игры. Сейчас картинка сложилась такая, что за 4 года постоянных болячек парень в футбол играть уже не хочет. 15 минут и на лавку. Наверное, ему так удобнее.
Регистрация: 5.05.2015 [жалоба]
№7 Написал: КрысОвцы Котло-ванна (Сегодня, 17:00) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: manatee
Но до Джано ему еще далеко.

Да что один, что другой... Ну не тянешь ты по здоровью в футболеры - кули ты лезешь?


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Бе-еримор, а крысы - это больно?
Регистрация: 31.07.2018 [жалоба]
№6 Написал: vitalii moldova (Сегодня, 16:54) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
rage
Регистрация: 28.12.2009 [жалоба]
№5 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 16:53) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
С каждым матчем состав ослов будет все интернеснее и интереснее.
Молодняк то тоже от отравм не застрахован. confused
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№4 Написал: Marlboro131994 Москва (Сегодня, 16:48) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
Пипец, задолбал
Регистрация: 22.11.2009 [жалоба]
№3 Написал: manatee Москва (Сегодня, 16:44) #
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Но до Джано ему еще далеко.
Регистрация: 16.08.2010 [жалоба]
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:43) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Когда он в последний раз хоть один матч сыграл полностью? Про 2 подряд речи не идёт - это фантастика.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 16:43) #
  • +4
  •  (8)
online

Ну слава Богу, что хоть через месяц опять минут на 15 выйдет(((


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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