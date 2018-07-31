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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Виктор Гончаренко: аура на матче с "Крыльями Советов" была как в Лиге чемпионов (видео)
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал ничейный результат в матче 1-го тура РПЛ с "Крыльями Советов".
- Две игры мы провели с 40 тысячами зрителями - и в Нижнем Новгороде, и в Самаре. Это то, что мы должны сохранить. Для молодых это колоссальный опыт. Когда играешь на таких стадионах, это такая же аура, как в Лиги чемпионата и Лиге Европы. А игра вначале была немного зажата, но потом "Крылья" начали давить с помощью давления болельщиков. А у нас должны быть более нестандартные действия на поле, чтобы создавать моменты.
- Сегодня больше ЦСКА не смог, или "Крылья" не дали ничего сделать?
- Обе команды больше разрушали, чем создавали.
- Что-то новое Тихонов сегодня смог преподнести?
- А как понять новое?
- Ожидали такой игры?
- Если все их матчи в прошлом сезоне были закрытыми, то ожидали.
- Как оцените игру своих молодых футболистов? Когда ждать усиления?
- Мы приобретаем опыт, у нас появляются определенные взаимодействия, которые нам нужны. Мы улучшаемся. Нельзя не отметить уровень старания и желания молодых игроков. А трансферное окно еще открыто, все может быть.
- Как ситуация с Эрнандесом, который в Москве проходит медобследование, но как-то с проблемами?
- Любые слухи, ухода и прихода футболистов мне комментировать не с руки. Процесс переговор достаточно сложный. Уже столько случаев были, когда все срывалось в последний момент.
- У Чалова было два момента, но он не забил. Два года подряд он здорово играет только весной. Сможет ли он наконец удачно сыграть в другое время года?
- Шажочки маленькие в своем развитии он все-таки делает — во взаимодействии с защитой, полузащитой. Что касается весны и осени — это неправильное сравнение, раньше был другой состав.
Роман Гуськов, Rusfootball.info.
- Две игры мы провели с 40 тысячами зрителями - и в Нижнем Новгороде, и в Самаре. Это то, что мы должны сохранить. Для молодых это колоссальный опыт. Когда играешь на таких стадионах, это такая же аура, как в Лиги чемпионата и Лиге Европы. А игра вначале была немного зажата, но потом "Крылья" начали давить с помощью давления болельщиков. А у нас должны быть более нестандартные действия на поле, чтобы создавать моменты.
- Сегодня больше ЦСКА не смог, или "Крылья" не дали ничего сделать?
- Обе команды больше разрушали, чем создавали.
- Что-то новое Тихонов сегодня смог преподнести?
- А как понять новое?
- Ожидали такой игры?
- Если все их матчи в прошлом сезоне были закрытыми, то ожидали.
- Как оцените игру своих молодых футболистов? Когда ждать усиления?
- Мы приобретаем опыт, у нас появляются определенные взаимодействия, которые нам нужны. Мы улучшаемся. Нельзя не отметить уровень старания и желания молодых игроков. А трансферное окно еще открыто, все может быть.
- Как ситуация с Эрнандесом, который в Москве проходит медобследование, но как-то с проблемами?
- Любые слухи, ухода и прихода футболистов мне комментировать не с руки. Процесс переговор достаточно сложный. Уже столько случаев были, когда все срывалось в последний момент.
- У Чалова было два момента, но он не забил. Два года подряд он здорово играет только весной. Сможет ли он наконец удачно сыграть в другое время года?
- Шажочки маленькие в своем развитии он все-таки делает — во взаимодействии с защитой, полузащитой. Что касается весны и осени — это неправильное сравнение, раньше был другой состав.
Роман Гуськов, Rusfootball.info.
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