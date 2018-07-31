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Андрей Тихонов: Нас и ЦСКА сравнивать не нужно. Мы практически этим же составом вышли из ФНЛ

Андрей Тихонов: Нас и ЦСКА сравнивать не нужно. Мы практически этим же составом вышли из ФНЛ Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов высказался о матче 1-го тура РПЛ с ЦСКА. Встреча состоялась на стадионе "Самара Арена" и завершилась со счетом 0:0.

– В начале матча мы действительно нервничали. Первый матч в Премьер-лиге, играем против ЦСКА при таком большом количестве болельщиков. Первые 15 минут мы приспосабливались к сопернику и полю. Потом мы стали лучше контролировать мяч, создавали моменты. Очень хорошо у ЦСКА сыграл Акинфеев. Нас и ЦСКА сравнивать не нужно. Мы практически этим же составом вышли из ФНЛ. К нам добавились Канунников, Чичерин, Полуяхтов. Сейчас нам нелегко. Травму в матче с "Сызранью-2003" получил Ланин. Сегодня он вышел на уколах, потому что у нас больше нет замен на эту позицию.

- Есть опасение, что новички еще не успели сыграться?

- Эти футболисты пришли задолго до начала сезона, они давно в команде, знают все требования.

- Замена Канунникова на Соболева связана с этим?

- Нет. Он практически не проходил сборы, плюс потянул заднюю поверхность бедра и пришлось его заменить. Вы видели, что эта замена нас не усилила. Есть над чем работать.

- Не слишком ли робко "Крылья" сыграли, особенно во втором тайме, учитывая, что ЦСКА функционально подсел и состав у них был экспериментальный.

- На всякий случай, если вы смотрели игру за Суперкубок, то этот, как вы сказали, экспериментальный состав не дал "Локомотиву" не создать ни одного момента. Был первый момент у "Локо" на 118-й минуте. Они этим составом играли очень здорово. Не думаю, что у них была усталость. В каких-то моментах мы им просто не дали сыграть в свою игру. У них произошли изменения, но они будут бороться за высокие места.

- Почему в старте не вышел Яковлев?

- Он тоже практически приехал под конец сборов. Поэтому он набирает форму и неплохо выглядит на тренировках. Канунников вообще начал с нами тренироваться за 10 дней до старта чемпионата.

Rusfootball.info
Теги: Тихонов ЦСКА Крылья Советов
Сегодня, 21:53
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№2 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 22:39) #
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Болеет за:
«Спартак»
так и у ЦСКА играли на 60% прошлогодние дублёры
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№1 Написал: anonymous (Сегодня, 22:13) #
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  •  (3)

а ЦСКА этим же составом занял 2ое место?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
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