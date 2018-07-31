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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Андрей Тихонов: Нас и ЦСКА сравнивать не нужно. Мы практически этим же составом вышли из ФНЛ
Главный тренер "Крыльев Советов" Андрей Тихонов высказался о матче 1-го тура РПЛ с ЦСКА. Встреча состоялась на стадионе "Самара Арена" и завершилась со счетом 0:0.
– В начале матча мы действительно нервничали. Первый матч в Премьер-лиге, играем против ЦСКА при таком большом количестве болельщиков. Первые 15 минут мы приспосабливались к сопернику и полю. Потом мы стали лучше контролировать мяч, создавали моменты. Очень хорошо у ЦСКА сыграл Акинфеев. Нас и ЦСКА сравнивать не нужно. Мы практически этим же составом вышли из ФНЛ. К нам добавились Канунников, Чичерин, Полуяхтов. Сейчас нам нелегко. Травму в матче с "Сызранью-2003" получил Ланин. Сегодня он вышел на уколах, потому что у нас больше нет замен на эту позицию.
- Есть опасение, что новички еще не успели сыграться?
- Эти футболисты пришли задолго до начала сезона, они давно в команде, знают все требования.
- Замена Канунникова на Соболева связана с этим?
- Нет. Он практически не проходил сборы, плюс потянул заднюю поверхность бедра и пришлось его заменить. Вы видели, что эта замена нас не усилила. Есть над чем работать.
- Не слишком ли робко "Крылья" сыграли, особенно во втором тайме, учитывая, что ЦСКА функционально подсел и состав у них был экспериментальный.
- На всякий случай, если вы смотрели игру за Суперкубок, то этот, как вы сказали, экспериментальный состав не дал "Локомотиву" не создать ни одного момента. Был первый момент у "Локо" на 118-й минуте. Они этим составом играли очень здорово. Не думаю, что у них была усталость. В каких-то моментах мы им просто не дали сыграть в свою игру. У них произошли изменения, но они будут бороться за высокие места.
- Почему в старте не вышел Яковлев?
- Он тоже практически приехал под конец сборов. Поэтому он набирает форму и неплохо выглядит на тренировках. Канунников вообще начал с нами тренироваться за 10 дней до старта чемпионата.
Rusfootball.info
– В начале матча мы действительно нервничали. Первый матч в Премьер-лиге, играем против ЦСКА при таком большом количестве болельщиков. Первые 15 минут мы приспосабливались к сопернику и полю. Потом мы стали лучше контролировать мяч, создавали моменты. Очень хорошо у ЦСКА сыграл Акинфеев. Нас и ЦСКА сравнивать не нужно. Мы практически этим же составом вышли из ФНЛ. К нам добавились Канунников, Чичерин, Полуяхтов. Сейчас нам нелегко. Травму в матче с "Сызранью-2003" получил Ланин. Сегодня он вышел на уколах, потому что у нас больше нет замен на эту позицию.
- Есть опасение, что новички еще не успели сыграться?
- Эти футболисты пришли задолго до начала сезона, они давно в команде, знают все требования.
- Замена Канунникова на Соболева связана с этим?
- Нет. Он практически не проходил сборы, плюс потянул заднюю поверхность бедра и пришлось его заменить. Вы видели, что эта замена нас не усилила. Есть над чем работать.
- Не слишком ли робко "Крылья" сыграли, особенно во втором тайме, учитывая, что ЦСКА функционально подсел и состав у них был экспериментальный.
- На всякий случай, если вы смотрели игру за Суперкубок, то этот, как вы сказали, экспериментальный состав не дал "Локомотиву" не создать ни одного момента. Был первый момент у "Локо" на 118-й минуте. Они этим составом играли очень здорово. Не думаю, что у них была усталость. В каких-то моментах мы им просто не дали сыграть в свою игру. У них произошли изменения, но они будут бороться за высокие места.
- Почему в старте не вышел Яковлев?
- Он тоже практически приехал под конец сборов. Поэтому он набирает форму и неплохо выглядит на тренировках. Канунников вообще начал с нами тренироваться за 10 дней до старта чемпионата.
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