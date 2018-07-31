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В РПЛ установлен новый рекорд посещаемости стартового тура

В Самаре был сыгран самый посещаемый матч 1-го тура российской Премьер-лиги.

После игры был зафиксирован новый абсолютный рекорд посещаемости на старте чемпионата — 169?600 (21 200 в среднем за матч) зрителей.

Предыдущий рекорд был установлен в сезоне-2010. Тогда игры 1-го тура посетили в общей сложности 135?323 зрителя (16 915 в среднем за игру).

1. «Крылья Советов» — ЦСКА, 39?137
2. «Спартак» — «Оренбург», 36?672
3. «Ростов» — «Ахмат», 27?975
4. «Урал» — «Анжи», 17?194
5. «Арсенал» — «Динамо», 15?646
6. «Рубин» — «Краснодар», 13?884
7. «Енисей» — «Зенит», 10?724
8. «Уфа» — «Локомотив», 8?368

РПЛ
Вчера, 22:39
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3
(1)
№3 Написал: Спартак-навсегда Орёл (Сегодня, 00:03) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
А в Казани, кажется мне, не одобряют его "пришёл-ушёл"... Выглядит чужим, хотя и полезным. Вот Сёмин как-то приятнее "уходит-приходит". Для своих, разумеется.


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
№2 Написал: SergioV Белгород (Вчера, 23:58) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Не пойму, почему на Рубин так мало ходят! Тренерский талант Бердяева, отличный стадион, что ещё надо...


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Вчера, 22:49) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Приятно видеть полные стадионы. Одна Казань как всегда подкачала.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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