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"Локомотив" поборется с "Ньюкаслом" за форварда сборной Швеции

По информации HLN, нападающий "Андерлехта" Исаак Телин может перейти в московский "Локомотив".

По данным источника, у бельгийцев уже есть два предложение по игроку, от "Локомотива" и "Ньюкасла". Теперь игрок сам должен выбрать клуб, проведя переговоры о личном контракте.

По данным источника, за Телина готовы заплатить от 5 до 6 миллионов евро.

Телин перешел в "Андерлехт" в 2017 году из "Бордо". В прошлом сезоне он играл в аренде за "Васланд-Беверен", где забил 19 мячей в 33 матчах.

HLN
Теги: Локомотив Андерлехт Ньюкасл
Сегодня, 10:21
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№1 Написал: Parshin (Сегодня, 10:58) #
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"Локомотив"-"Паровоз" что-то без тормозов и семафора - шныряет по тупикам в поисках списанных из основ работников... Да еще каждому шикарное купе за миллионы... (Кассир и начальник депо в отпуске что ли?)
Пассажир играл за "Васланд-Беверен" ( это в какой деревне?) - ох как круто, для чемпиона России! Ура, Исаак-чужесранец у нас будет играть!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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