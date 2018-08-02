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Фанатка ЦСКА убила мужчину за то, что он в матче за Суперкубок болел за "Локомотив"

Следователи Пскова расследуют убийство 31-летнего мужчины, которое было совершено его 33-летней подругой.

28 июля, во время совместного просмотра матча за Суперкубок России между ЦСКА и "Локомотивом", фанатка "армейского" клуба ударила ножом в сердце своего сожителя, болевшего за "Локомотив". Мужчина скончался на мгновенно.

Осознав содеянное, женщина сама вызвала полицию.

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Теги: ЦСКА Локомотив
Сегодня, 14:40
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№1 Написал: KOGA Земля (Сегодня, 14:44) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да уж, конявые......
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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