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Сергей Балахнин: от Смолова и Дзюбы мы вправе ожидать большого количества голов

Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин поделился ожиданиями от игры российских форвардов Артема Дзюбы и Федора Смолова в этом сезоне.

"И от Смолова, и от Дзюбы мы вправе ожидать яркого сезона и большого количества забитых мячей. Для футболистов их уровня такие ожидания вполне оправданы. Их голы меня абсолютно не удивили.

Прежде всего потому, что они действительно были и остаются лучшими российскими нападающими на данный момент", — цитирует Балахнина "Газета.Ru".
Теги: Балахнин Смолов Дзюба
Сегодня, 04:22
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