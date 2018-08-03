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Шамиль Газизов: трансферная компания "Уфы" продолжается - мы обязательно приобретем игроков в группу атаки

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов рассказал о трансферной кампании клуба.

"Трансферная кампания "Уфы" еще не завершена. Наша селекционная служба продолжает выполнять свою работу.

Думаю, в ближайшее время состав команды пополнят два футболиста. Ищем игроков в группу атаки: форварда и атакующего полузащитника", — цитирует Газизова Sport24.
Теги: УФА Газизов
Сегодня, 13:15
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№2 Написал: orb13 Екатеринбург (Сегодня, 14:20) #
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Болеет за:
ЦСКА
Да Уфе в первую очередь надо куда-нибудь сбагрить Фатая. Или давать хороших п..дюлей в раздевалке перед каждой игрой.Чувак просто НИКОГДА НЕ ОТКРЫВАЕТСЯ! Обратите внимание- чувак отбывает на поле своё время ,а не отрабатывает. Всю дорогу трусца.
Но ещё хуже некто САЛАТИЧ. Посчитайте его потери и сравните с полезными действиями. Этот игрок просто вредитель.
Ну и по поводу Облякова. Кто нам пел про уфимского Месси в прошлом году? ВАш уфимский барселонец не в состоянии в свои 20 лет ДОБЕГАТЬ 90 минут! Да-жара! Да- работа в авральном режиме,но ТЕБЕ 20 ЛЕТ!!! Чувак явно имеет лишний вес,но ещё вероятней имеет особое отношение к своей особе в клубе. При этом НЕ ПОПАДАЕТ В СТВОР ДВАЖДЫ ,находсь в 10 метрах перед воротами. Месси,блин!
Не пройдёт Уфа Прогресс. Люксембуржцы ведь тоже не из подвала вылезли...


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Сто раз крикни "ГОООЛ!"- на табло ничего не изменится!
Регистрация: 4.04.2012 [жалоба]
№1 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 13:26) #
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Болеет за:
«Динамо К»
Федьку Смолова берите за десятку у "Краснодара" smile
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
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