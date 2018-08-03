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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Дмитрий Хохлов: не совсем удовлетворен результатом на старте сезона
Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал ничью с "Рубином" во 2-м туре чемпионата России, передает корреспондент Rusfootball.info.
- Матч получился тяжелым. Можно на два отрезка разделить игру. Первый тайм провели очень здорово. А во втором, наверное, сил не хватило, которые оставили в Туле, играя вдесятером. К сожалению, отдали инициативу сопернику.
- Константин Рауш в конце матча играл в атаке...
- Он и в сборной там играл, и в прошлом году на такой же позиции играл. Ему эта позиция знакома. Его же на поставишь в центе защиты.
- 2 очка на старте сезона - удовлетворены этим результатом?
- Не совсем удовлетворен результатом. Добрали или не добрали, кто его знает. Сегодня хотелось победы. Но в тоже время это "Рубин".
- Матч получился тяжелым. Можно на два отрезка разделить игру. Первый тайм провели очень здорово. А во втором, наверное, сил не хватило, которые оставили в Туле, играя вдесятером. К сожалению, отдали инициативу сопернику.
- Константин Рауш в конце матча играл в атаке...
- Он и в сборной там играл, и в прошлом году на такой же позиции играл. Ему эта позиция знакома. Его же на поставишь в центе защиты.
- 2 очка на старте сезона - удовлетворены этим результатом?
- Не совсем удовлетворен результатом. Добрали или не добрали, кто его знает. Сегодня хотелось победы. Но в тоже время это "Рубин".
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