Дмитрий Хохлов: не совсем удовлетворен результатом на старте сезона

Главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов прокомментировал ничью с "Рубином" во 2-м туре чемпионата России, передает корреспондент- Матч получился тяжелым. Можно на два отрезка разделить игру. Первый тайм провели очень здорово. А во втором, наверное, сил не хватило, которые оставили в Туле, играя вдесятером. К сожалению, отдали инициативу сопернику.- Он и в сборной там играл, и в прошлом году на такой же позиции играл. Ему эта позиция знакома. Его же на поставишь в центе защиты.- Не совсем удовлетворен результатом. Добрали или не добрали, кто его знает. Сегодня хотелось победы. Но в тоже время это "Рубин".