Опрос:

Как сыграют "Локомотив" и "Спартак"?
Показать все опросы

Новости партнеров

Ал. Миранчук: "Локомотиву" пора рвать всех подряд! В матче со "Спартаком" этим и займемся

Полузащитник "Локомотива" Алексей Миранчук поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ со "Спартаком" , который состоится сегодня, 4 августа.

"В матче со "Спартаком" приложим все силы, чтобы реабилитироваться перед болельщиками за поражение в матче за Суперкубок от ЦСКА. Дерби – всегда особенный матч! Пора брать себя в руки и разрывать соперников. В игре со "Спартаком" этим и займёмся", - цитирует Миранчука официальный сайт "Локомотива".
Теги: Локомотив Спартак Миранчук Ал.
Сегодня, 13:47
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
19
(3)
№19 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 15:11) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну ну,посмотрим как у вас это получится grinning
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
№18 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 15:02) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
оптимистичненько smirk


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№17 Написал: Радослав Ковач г. Москва (Сегодня, 14:34) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Посмотрим... рвальщик)))
Регистрация: 24.09.2007 [жалоба]
№16 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 14:32) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
ЗМС высказался. Посоветую ему беречь очко.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№15 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 14:29) #
  • +1
  •  (7)
online

После таких слов обычно следует эпический oбсер
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
№14 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 14:29) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Не хвались идучи на рать, а хвались идучи с рати (с)
Регистрация: 21.12.2010 [жалоба]
№13 Написал: alex1971 Курганская область (Сегодня, 14:26) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Во, зверюга!!!!!!!!
Регистрация: 20.06.2018 [жалоба]
№12 Написал: demon_fs СПб (Сегодня, 14:09) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
с такой игрой вам не светит ничего
Регистрация: 24.12.2007 [жалоба]
№11 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 14:09) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: KOZbIPb
Удачи

уже Семака меняете?
не прижился в Голубой Лагуне???
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№10 Написал: starichek1948 г.Санкт-Петербург (Сегодня, 14:08) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Очередной бла-блалист,закусывать надо.
Регистрация: 6.03.2015 [жалоба]
№9 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 14:04) #
  • +2
  •  (6)

сегодня увидим!
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№8 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 14:04) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Смело
Регистрация: 22.09.2007 [жалоба]
№7 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 14:03) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Штаны себе не порвите! Или ещё чего-нибудь... smile
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№6 Написал: sergey3709 (Сегодня, 14:02) #
  • +1
  •  (7)
online

А синдром второго года не забыл?Я думаю будет все наоборот.
Регистрация: 26.01.2017 [жалоба]
№5 Написал: KOZbIPb город Белых Ночей (Сегодня, 13:58) #
  • +1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Удачи
Регистрация: 22.08.2007 [жалоба]
№4 Написал: SVN (Сегодня, 13:57) #
  • +1
  •  (5)
online

разрывать,это когда команда станет в 11 человека в оборону?Ал.Миранчук надеюсь не пойдет по стопам КОКО-СМО-МАМ.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№3 Написал: venera Томская обл.Северск (Сегодня, 13:56) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Краснодар»
Пора брать себя в руки и разрывать соперников. В игре со "Спартаком" этим и займёмся", smile будем поглядеть joy
Регистрация: 15.04.2009 [жалоба]
№2 Написал: anonymous (Сегодня, 13:53) #
  • +2
  •  (16)

никто не против хорошего свиноепа!
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 13:49) #
  • -5
  •  (15)
online
Болеет за:
«Терек»
Вы уже на ЧМ-2018 и СуперКубке "порвали" всех со своим братом. Молчал бы...
Очередной Кокорин по ходу.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.