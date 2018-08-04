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"Зенит" продал все билеты на матч с тульским "Арсеналом"

Пресс-служба "Зенита" сообщила, что все билеты на домашний матч второго тура Российской Премьер-Лиги с тульским "Арсеналом" проданы.

Встреча пройдёт на стадионе "Санкт-Петербург", вместимость которого составляет 68 134 зрителя.

Этот матч станет первым домашним для "Зенита" в новом сезоне РПЛ.

Теги: Зенит Арсенал Тула
Сегодня, 15:47
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10
(1)
№10 Написал: ygronomov (Сегодня, 16:51) #
  • -1
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нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://nnna.ru/pres
Регистрация: 4.08.2018 [жалоба]
№9 Написал: pasha Ленинград (Сегодня, 16:39) #
  • +1
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spielhur
сообщаю, что у меня земляки в Питере регулярно наблюдают раздачи билетов в учебных заведениях

Координаты не дашь своих корешей из Зажопинска. Пусть мне по соточке отдают...и мне радость и им приятно..Ну что трепло,где раздают- то??? Наколочку дашь???


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Я вернулся в город, где с тобой мы жили, до того как пошла эта делюга(с)
Регистрация: 22.11.2008 [жалоба]
№8 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 16:35) #
  • -1
  •  (1)

Spielhur,
Да это и ежу понятно. Ну тоже хорошо ,привлекают на футбол. Им заработать не удастся на игре .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№7 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 16:30) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Дебилам сообщаю, что у меня земляки в Питере регулярно наблюдают раздачи билетов в учебных заведениях.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№6 Написал: нетрал (Сегодня, 16:29) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spielhur
Раздал... опять студентам раздают наверное

ГДЕ ? я тоже пойду!
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№5 Написал: truten74 (Сегодня, 16:15) #
  • -2
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Локомотив, видно, всерьёз настроился на второе чемпионство подряд! Хорошие трансферы оформляют, ранее Фарфана подписали., сейчас Крыховяк, Хёведес, Емболо. Очень сильное усиление, с которым Локомотив может сильно выступить и в ЛЧ. Не знаю, как они это делают, но менеджемент Локо с приходом Геркуса просто поражает! Чуть ли не самая адекватная и продуктивная трнасферная политика в РПЛ. Нельзя назвать эти трансферы топовыми на европейском, но для нашего чемпионата это огонь игроки. Удачи красно-зелёным в ближайшей игре со Спартаком и желаю показать сильный и качественный футбол на европейской арене осенью!
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№4 Написал: Антуан Грейцман Челябинск (Сегодня, 16:08) #
  • +1
  •  (3)
Болеет за:
КАМАЗ
Цитата: Spielhur
Раздал... опять студентам раздают наверное

Лето. Выходной и даже не воскресенье. В целом доступная цена. Любимая в городе команда, можно с женами/девушками/семьями ходить.

Помему такое неверие, что все продано?
Регистрация: 11.02.2018 [жалоба]
№3 Написал: приказ № 793 (Сегодня, 16:07) #
  • -4
  •  (6)

Зенит - это презерватив накаченный газом!
Регистрация: 4.08.2018 [жалоба]
№2 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 16:05) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Spielhur
Раздал... опять студентам раздают наверное

Не то что жадный Сраптак правда?Полагаю даже если бы на Сраптак билеты даром раздовали все равно полный стад не собрали бы.Смотреть такое уг с купленным судейкой могут только истинные мазохисты.


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Полный сраптак головного мозга-психопатическое заболевание,перерастающее в параноидальный психоз.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
№1 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 15:55) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Раздал... опять студентам раздают наверное
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
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