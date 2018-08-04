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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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Квинси Промес: мотивация? Я люблю "Спартак"
Нападающий "Спартака" Квинси Промес после матча 2-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:0) отметил, что у красно-белых отличный состав.
– Какая у вас мотивация сейчас? Вы ведь остаетесь в "Спартаке".
– Мотивация – я люблю "Спартак". И хочу выиграть все, что уже здесь выиграл.
– Вы в какой форме сейчас?
– В хорошей. Каждый готов играть по 90 минут, у нас хорошая скамейка и вообще отличный состав в этом году. Думаю, мы будем сейчас побеждать.
– Можете сравнить старт этого сезона с предыдущим?
– Нет, не стану. Давайте пройдет хотя бы пять матчей.
"Спорт-Экспресс"
– Какая у вас мотивация сейчас? Вы ведь остаетесь в "Спартаке".
– Мотивация – я люблю "Спартак". И хочу выиграть все, что уже здесь выиграл.
– Вы в какой форме сейчас?
– В хорошей. Каждый готов играть по 90 минут, у нас хорошая скамейка и вообще отличный состав в этом году. Думаю, мы будем сейчас побеждать.
– Можете сравнить старт этого сезона с предыдущим?
– Нет, не стану. Давайте пройдет хотя бы пять матчей.
"Спорт-Экспресс"
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