Квинси Промес: мотивация? Я люблю "Спартак"

Нападающий "Спартака" Квинси Промес после матча 2-го тура чемпионата России против "Локомотива" (0:0) отметил, что у красно-белых отличный состав.– Мотивация – я люблю "Спартак". И хочу выиграть все, что уже здесь выиграл.– В хорошей. Каждый готов играть по 90 минут, у нас хорошая скамейка и вообще отличный состав в этом году. Думаю, мы будем сейчас побеждать.– Нет, не стану. Давайте пройдет хотя бы пять матчей.