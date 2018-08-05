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Анатолий Мещеряков: к сожалению, ЧМ-2018 сломал "Локомотиву" подготовку к сезону

Председатель совета директоров "Локомотива" Анатолий Мещеряков после матча 2-го тура чемпионата России против "Спартака" (0:0) отметил, что игра была равной.

"Игра была абсолютно равной, были моменты у обеих команд. Но главное, на мой взгляд, не очки, а то, что команда начинает приобретать себя, входить в чемпионат. Если смотреть на игру с "Уфой" (0:0) и сегодня во втором тайме, то это будут две разные команды. Моменты есть, нужно забить и пойдет. Главное, показывать игру, чтобы ребята вошли в форму. К сожалению, чемпионат мира немного сломал нам и другим командам подготовку к сезону", - цитирует Мещерякова "Р-Спорт".
Теги: Мещеряков Локомотив
Сегодня, 02:56
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№1 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 03:13) #
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online
Болеет за:
«Терек»
И это слова "чемпиона"... Кроме дрезины никто не жаловался, даже ЦСКА, у которых недобор игроков хронический.
Картонные.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
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