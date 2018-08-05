Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Андрей Козлов: такие пенальти можно ставить в каждой игре

Нападающий "Оренбурга" Андрей Козлов прокомментировал победу над "Крыльями Советов" (3:0), передает Иван Долинин.

- Не удивлены таким результатом?

- Да нет. Настраивались на победу. Игра за шесть очков. Забили три гола и, слава богу, выиграли.

- Согласны, что счет не совсем отражает игру?

- Нет. У "Крыльев" был пенальти, но правда я не знаю, за что его поставили. Такие пенальти можно ставить в каждой игре. Это борьба. Я когда забивал, меня тоже держали. Но это футбол. Они не забили, мы сразу два забили. Реализовали свои моменты, они нет.

- В чем команда изменилась после выхода в РПЛ?

- Тут не бывает проходных матчей. Нужно бороться в каждом моменте. Я долго не забивал, был должен команде, теперь вот реабилитируюсь. Травы были тяжелые. Теперь восстановился. Должен отрабатывать.

- Сколько хотите забить?

- Главное, чтобы команда выигрывала и набирала очки, желательно в каждом туре.

- Вы в команде по сути единственный нападающий. Это дает больше свободы или напрягает?

- Думаю, возьмем еще нападающего, время есть. Так сложилось, что я один нападающий, но есть ребята, которые могут сыграть в атаке.
Теги: Оренбург Крылья Советов
Сегодня, 19:00
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.