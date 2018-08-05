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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Андрей Козлов: такие пенальти можно ставить в каждой игре
Нападающий "Оренбурга" Андрей Козлов прокомментировал победу над "Крыльями Советов" (3:0), передает Иван Долинин.
- Не удивлены таким результатом?
- Да нет. Настраивались на победу. Игра за шесть очков. Забили три гола и, слава богу, выиграли.
- Согласны, что счет не совсем отражает игру?
- Нет. У "Крыльев" был пенальти, но правда я не знаю, за что его поставили. Такие пенальти можно ставить в каждой игре. Это борьба. Я когда забивал, меня тоже держали. Но это футбол. Они не забили, мы сразу два забили. Реализовали свои моменты, они нет.
- В чем команда изменилась после выхода в РПЛ?
- Тут не бывает проходных матчей. Нужно бороться в каждом моменте. Я долго не забивал, был должен команде, теперь вот реабилитируюсь. Травы были тяжелые. Теперь восстановился. Должен отрабатывать.
- Сколько хотите забить?
- Главное, чтобы команда выигрывала и набирала очки, желательно в каждом туре.
- Вы в команде по сути единственный нападающий. Это дает больше свободы или напрягает?
- Думаю, возьмем еще нападающего, время есть. Так сложилось, что я один нападающий, но есть ребята, которые могут сыграть в атаке.
- Не удивлены таким результатом?
- Да нет. Настраивались на победу. Игра за шесть очков. Забили три гола и, слава богу, выиграли.
- Согласны, что счет не совсем отражает игру?
- Нет. У "Крыльев" был пенальти, но правда я не знаю, за что его поставили. Такие пенальти можно ставить в каждой игре. Это борьба. Я когда забивал, меня тоже держали. Но это футбол. Они не забили, мы сразу два забили. Реализовали свои моменты, они нет.
- В чем команда изменилась после выхода в РПЛ?
- Тут не бывает проходных матчей. Нужно бороться в каждом моменте. Я долго не забивал, был должен команде, теперь вот реабилитируюсь. Травы были тяжелые. Теперь восстановился. Должен отрабатывать.
- Сколько хотите забить?
- Главное, чтобы команда выигрывала и набирала очки, желательно в каждом туре.
- Вы в команде по сути единственный нападающий. Это дает больше свободы или напрягает?
- Думаю, возьмем еще нападающего, время есть. Так сложилось, что я один нападающий, но есть ребята, которые могут сыграть в атаке.
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