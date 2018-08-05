Андрей Козлов: такие пенальти можно ставить в каждой игре

Нападающий "Оренбурга" Андрей Козлов прокомментировал победу над "Крыльями Советов" (3:0), передает- Да нет. Настраивались на победу. Игра за шесть очков. Забили три гола и, слава богу, выиграли.- Нет. У "Крыльев" был пенальти, но правда я не знаю, за что его поставили. Такие пенальти можно ставить в каждой игре. Это борьба. Я когда забивал, меня тоже держали. Но это футбол. Они не забили, мы сразу два забили. Реализовали свои моменты, они нет.- Тут не бывает проходных матчей. Нужно бороться в каждом моменте. Я долго не забивал, был должен команде, теперь вот реабилитируюсь. Травы были тяжелые. Теперь восстановился. Должен отрабатывать.- Главное, чтобы команда выигрывала и набирала очки, желательно в каждом туре.- Думаю, возьмем еще нападающего, время есть. Так сложилось, что я один нападающий, но есть ребята, которые могут сыграть в атаке.