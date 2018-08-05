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"Ахмат" благодаря голу Иванова обыграл "Енисей"

В матче 2-го тура чемпионата России "Ахмат" одержал минимальную победу над "Енисеем".

Чемпионат России

2 тур

Стадион: Ахмат-Арена (Грозный, Россия)

"Ахмат" – "Енисей" 1:0

Гол: Иванов, 60.

"Ахмат": Городов, Уциев, Анхель, Плиев, Мохаммади, Думбия, Швец, Роши, Иванов (Сильва, 86), Бериша (Митришев, 77), Балай (Мбенг, 72).

"Енисей": Юрченко, Ятченко, Гасанов, Кичин, Дугалич, Занев, Рожков (Фатуллаев, 73), Огуде, Комолов, Бодул (Костюков, 82), Саркисов (Обрадович, 61).

Предупреждения: Гасанов, 38, Плиев, 52, Огуде, 56, Иванов, 77.
Удаление: Гасанов, 45.
Теги: Ахмат Енисей
Вчера, 23:28
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№2 Написал: СуперШтангист (Вчера, 23:41) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Терек»
Могли бы и 5 спокойно забить, если бы мастерства было побольше.
Аленичев уедет обратно в пердив - без вариантов, тренер уровня Спартака.
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Вчера, 23:36) #
  • 0
  •  (0)
online

Енисею не хватает характера.
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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