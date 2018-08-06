Сергей Рыжиков: я стал не нужен Бердыеву, поэтому и ушел

Экс-голкипер "Рубина" Сергей Рыжиков рассказал о причинах своего ухода из казанского клуба."Мне даже в кубковых матчах шанса не давали. Что мне оставалось? Я же не буду плакаться или обижаться.Обычно в кубковых играх дают шанс второму вратарю, тем более если они одного уровня. Мне так виделось. Наверное, тренера моя игра не устраивала.Когда мне делал предложение "Спартак", Бердыев вызвал меня на разговор, получается когда ему было нужно. А в этой ситуации со мной никто даже не поговорил, не объяснил ничего. Значит, я стал ему уже не нужен. Вот так вот", - сказал Рыжиков.