Магомед Адиев: финансирования практически нет, но это не значит, что мы можем проигрывать 0:3

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев после поражения "Уфы" ответил на вопрос о проблемах с финансами в команде, но отметил, что это не может служить оправданием разгромному поражению.- Я - главный тренер команды "Анжи", меня не интересуют финансовые вопросы. Это - к руководству клуба, руководству республики, которое должно разбираться с финансами. Я знаю, что президент клуба прилагает огромные усилия. Почти весь Дагестан, в том числе и болельщики, прилагают усилия, чтобы привлечь какую-то помощь. С финансированием у нас тяжело, его практически нет, но это не говорит о том, что мы можем проигрывать 0:3, это ни в какие рамки не лезет. На футбольном поле играют не финансы, - приводит слова Адиева