Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
20:51
Владислав Кулик: когда дети играют, для них мотивация - игра. Для нас тоже, неважно, есть ли зарплата
Владислав Кулик: когда дети играют, для них мотивация - игра. Для нас тоже, неважно, есть ли зарплата
20:22
Магомед Адиев: финансирования практически нет, но это не значит, что мы можем проигрывать 0:3 (2)
Магомед Адиев: финансирования практически нет, но это не значит, что мы можем проигрывать 0:3 (2)
19:15
"Динамо" помирилось с Погребняком (10)
"Динамо" помирилось с Погребняком (10)
15:17
Юрий Чеботарёв: VAR сделает футбол справедливее, но далеко не все клубы РПЛ смогут её себе позволить
Юрий Чеботарёв: VAR сделает футбол справедливее, но далеко не все клубы РПЛ смогут её себе позволить
15:11
Юрий Чеботарёв: то, чего добились организаторы первого матча «Кубани» - об этом нужно рассказывать всей стране (1)
Юрий Чеботарёв: то, чего добились организаторы первого матча «Кубани» - об этом нужно рассказывать всей стране (1)
14:59
"Уфа" встретится с победителем пары "Марибор"/"Рейнджерс", если пройдет люксембургский "Прогресс" (10)
"Уфа" встретится с победителем пары "Марибор"/"Рейнджерс", если пройдет люксембургский "Прогресс" (10)
14:56
"Зенит" может встретиться с победителем пары "Хиберниан"/"Мольде" в плей-офф квалификации ЛЕ (11)
"Зенит" может встретиться с победителем пары "Хиберниан"/"Мольде" в плей-офф квалификации ЛЕ (11)
14:34
Божович подаст на "Арсенал" в суд (5)
Божович подаст на "Арсенал" в суд (5)
14:06
Сергей Рыжиков: Бердыев сильно изменился. Он привел в "Рубин" всех своих людей из "Ростова" (14)
Сергей Рыжиков: Бердыев сильно изменился. Он привел в "Рубин" всех своих людей из "Ростова" (14)
Магомед Адиев: финансирования практически нет, но это не значит, что мы можем проигрывать 0:3
Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев после поражения "Уфы" ответил на вопрос о проблемах с финансами в команде, но отметил, что это не может служить оправданием разгромному поражению.
- Я - главный тренер команды "Анжи", меня не интересуют финансовые вопросы. Это - к руководству клуба, руководству республики, которое должно разбираться с финансами. Я знаю, что президент клуба прилагает огромные усилия. Почти весь Дагестан, в том числе и болельщики, прилагают усилия, чтобы привлечь какую-то помощь. С финансированием у нас тяжело, его практически нет, но это не говорит о том, что мы можем проигрывать 0:3, это ни в какие рамки не лезет. На футбольном поле играют не финансы, - приводит слова Адиева Rusfootball.info.
- Я - главный тренер команды "Анжи", меня не интересуют финансовые вопросы. Это - к руководству клуба, руководству республики, которое должно разбираться с финансами. Я знаю, что президент клуба прилагает огромные усилия. Почти весь Дагестан, в том числе и болельщики, прилагают усилия, чтобы привлечь какую-то помощь. С финансированием у нас тяжело, его практически нет, но это не говорит о том, что мы можем проигрывать 0:3, это ни в какие рамки не лезет. На футбольном поле играют не финансы, - приводит слова Адиева Rusfootball.info.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.