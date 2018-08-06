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Магомед Адиев: финансирования практически нет, но это не значит, что мы можем проигрывать 0:3

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев после поражения "Уфы" ответил на вопрос о проблемах с финансами в команде, но отметил, что это не может служить оправданием разгромному поражению.

- Я - главный тренер команды "Анжи", меня не интересуют финансовые вопросы. Это - к руководству клуба, руководству республики, которое должно разбираться с финансами. Я знаю, что президент клуба прилагает огромные усилия. Почти весь Дагестан, в том числе и болельщики, прилагают усилия, чтобы привлечь какую-то помощь. С финансированием у нас тяжело, его практически нет, но это не говорит о том, что мы можем проигрывать 0:3, это ни в какие рамки не лезет. На футбольном поле играют не финансы, - приводит слова Адиева Rusfootball.info.
Теги: Адиев Анжи Уфа
Сегодня, 20:22
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№2 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 21:03) #
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Болеет за:
«Спартак»
Хуже цыган побираются
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№1 Написал: Колян Безмолвный (Сегодня, 20:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Одним мячом уже два месяца тренируются!Бывает запнут его куда нибудь и бегут за ним ищут минут 10!А что делать? Тренироватся ведь надо!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
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