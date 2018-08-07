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Сергей Силкин: успехи "Ростова" на старте сезона можно назвать заявкой на серьезный результат

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой подвел итоги второго тура чемпионата России.

- Победа «Ростова» над ЦСКА (1:0) — сенсация?

- По игре — нет. Да, никто, наверное, этого не ожидал. Но «Ростов» забил рано, и у армейцев было время отыграться и выиграть. Тем не менее они ничего не смогли сделать.

- Чем-то понравился «Ростов»?

- Гол к ЦСКА пришел из той зоны, где должен был обеспечить надежность Марио Фернандес. Но молодой Скопинцев, кстати, мой воспитанник, прошел по флангу и сделал передачу на Серегу Паршивлюка, и забили хороший гол. Оборона армейцев прозевала. В частности Щенников. А потом «Ростов» играл в свой футбол. В середине мне очень понравился Юсупов, тоже мой бывший подопечный. Мне очень приятно, что много ребят играют в разных командах и приносят пользу.

- У ростовчан по итогам двух туров 6 очков. Можно ли это уже считать какой-то заявкой на более-менее серьезный результат?

- Да, можно назвать заявкой. Потому что очень хороший старт. И сейчас они играли с командой, занявшей в прошлом сезоне второе место. Такие игры, такие победы вселяют в игроков уверенность. А если они еще третий матч подряд выиграют, то в их сторону еще и фортуна повернется. Они на правильном пути.

- Центральный матч тура «Локомотив» - «Спартак» (0:0) не впечатлил?

- Да, я ожидал результативной игры. Но получилась скучноватая ничья. Причины? Равные соперники и равная игра, поэтому так и получилось. Так бывает.

- У спартаковцев впереди отбор к Лиге чемпионов: 8 августа красно-белые на выезде сыграют с ПАОКом. Что думаете о шансах команды Массимо Карреры?

- Я, честно говоря, ПАОК не знаю. Понятно, что поддержка у хозяев будет мощная, они дома. Но «Спартаку» надо построить игру таким образом, чтобы нейтрализовать соперника и свой футбол показать. Я так понимаю, что на данный момент тренер «Спартака» еще не определился со стартовым составом. Потому что в одной игре одних футболистов пробовал, в другой другие были. Но я думаю, что «Спартак» должен проходить дальше. Потому что у них неплохая команда. В том числе по европейским меркам. Не должны они ПАОКу уступать.

- Что думаете о ничьей «Динамо» с «Рубином»?

- Динамовцы забили быстрый мяч. Был еще у них момент. Если бы его использовали, то были бы ближе к победе. А так во втором тайме было видно, что серединка подсела: начали ошибаться в середине поля, дали пространство сопернику, и тот перевел игру в свое русло, забил гол и еще имел моменты.

- Какие результаты в прошедшем туре удивили?

- Конечно же, неожиданным был результат в Самаре. Так получилось, что я включил телевизор, когда шел второй тайм. Когда увидел, что счет 3:0 в пользу «Оренбурга», очень удивился. Но оказывается «Крылья» еще сами себе осложнили игру, не забив пенальти. «Оренбург» же своими возможностями воспользовался. Видно было, как переживает наставник самарской команды Андрей Тихонов. Но, к сожалению, такие моменты бывают. Видно, что домашнее поражение с таким счетом — не по игре. Все было в руках хозяев, но нереализованный пенальти повлиял на результат матча. В принципе же все команды пока втягиваются. Много борьбы, все осторожничают.
Теги: Ростов Силкин
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