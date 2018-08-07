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Бразильский защитник "Бордо" отказался от перехода в "Краснодар"

По информации СЭ, защитник "Бордо" Пабло не перейдет в "Краснодар".

"Быки" предложили 10 миллионов евро за 27-летнего бразильца, но тот не захотел переезжать в Россию.

При этом краснодарцы продолжают поиски футболиста в центр обороны.
Теги: Бордо Краснодар
Сегодня, 12:09
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№1 Написал: dobr25 Самарская область (Сегодня, 12:17) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
ну и славно!Он таких денег не стоит


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Пока не добьешься желаемого в этом мире, уйти в иной права не имеешь!
Регистрация: 14.07.2010 [жалоба]
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