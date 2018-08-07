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Алексей Еременко: Роман в "Спартаке"? Пока нет никакой информации

Брат экс-полузащитника ЦСКА Романа Еременко Алексей прокомментировать его возможный переход в "Спартак".

"Роман в "Спартаке"? Информации пока никакой нет", - цитирует брата "Спорт-Экспресс".
Теги: Еременко Спартак
Сегодня, 16:15
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