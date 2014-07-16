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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Никола Влашич едет в ЦСКА. Что это за футболист?
Московские «армейцы» не только теряют игроков этим летом, - они наконец-то стали и усиливаться. Об очередном приобретении "красно-синих", которое выглядит серьёзнее всех предыдущих, расскажет Rusfootball.info
Официального подтверждения от клубов ещё не было, поэтому об аспектах будущей сделки - в том, что она состоится, уверены многие СМИ; информация идёт сплошным потоком, а отец футболиста уже говорит о московском клубе, так что сомневаться нет смысла – мы вынуждены сообщать с оговорками. Первоначально речь шла о покупке за 10 миллионов евро, но «ириски» отказались, несмотря на то, что главный тренер «Эвертона» на Влашича не рассчитывает, и решились только на годичную аренду.
Что надо знать в первую очередь? Влашичу 20 лет, у него хорватский паспорт, он очень молод и талантлив. Играет атакующего полузащитника, но при этом вполне способен действовать и на других позициях – в роли нападающего или вингера. Причем на обоих флангах.
Что может быть лучше для «красно-синих», испытывающих огромные проблемы с обострениями и поиском хороших моментов, чтобы забить, и вместе с тем страдающих от кадрового дефицита? Только если новый прибыльный бизнес для Евгения Гинера.
В прошлом сезоне Влашич провёл за «Эвертон» 19 матчей и отметился двумя забитыми мячами в Лиге Европы. Карьеры молодого хорвата складывается не так здорово, как изначально ожидалось: года четыре назад его даже называли «новым Модричем», но пока что повторить путь полузащитника «Реала» хотя бы частично у Влашича не получается. Несмотря на то, что все способности для того, чтобы вырасти в большого игрока, у него есть.
Никола Влашич воспитанник хорватского «Хайдука». В юности он блистал, выступая за эту команду – забивал в 16 лет в матчах Лиги Европы (видимо, это его любимый турнир). Уже тогда за Влашичем, который имел репутацию вундеркинда, охотились английские клубы, но «Хайдук» не торопился и первое среди прочих предложений отклонил – «Тоттенхэм» хотел приобрести игрока за 3 миллиона евро.
А через три года, летом 2017, Влашич таки перебрался в АПЛ за 10 миллионов евро. Его приобрел скупавший тогда всё подряд «Эвертон», надеявшийся, что Куман найдёт место каждому игроку. Влашич стал самой дорогой продажей в истории «Хайдука», но своим в «Эвертоне» стать у него не получилось.
ЦСКА хороший вариант для того, чтобы перезапустить карьеру. Муса до зимы этого года тоже сидел на лавке английской клуба, поиграл полгода в России – и укатил на заработки в Саудовскую Аравию, став самым дорогим новичком местного футбола.
Кстати, это младший брат той самой Бланки Влашич, которая профессионально занимается лёгкой атлетикой и добилась в ней больших успехов: брала серебро и бронзу на Олимпийских играх, золото, серебро и бронзу чемпионатов мира. На нашем футбольном сайте ценителей этого вида спорта, скорее всего, не так много, но вообще сестра пока что известна даже сильнее, чем её брат.
Отец футболиста и его агент уже успел поделиться мнением о нашем московском клубе, но особой конкретики не дал:
- Переход Влашича в ЦСКА на правах аренды? ЦСКА — это великолепный клуб. Но сейчас я не могу давать никаких комментариев об аренде моего сына.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
Официального подтверждения от клубов ещё не было, поэтому об аспектах будущей сделки - в том, что она состоится, уверены многие СМИ; информация идёт сплошным потоком, а отец футболиста уже говорит о московском клубе, так что сомневаться нет смысла – мы вынуждены сообщать с оговорками. Первоначально речь шла о покупке за 10 миллионов евро, но «ириски» отказались, несмотря на то, что главный тренер «Эвертона» на Влашича не рассчитывает, и решились только на годичную аренду.
Что надо знать в первую очередь? Влашичу 20 лет, у него хорватский паспорт, он очень молод и талантлив. Играет атакующего полузащитника, но при этом вполне способен действовать и на других позициях – в роли нападающего или вингера. Причем на обоих флангах.
Что может быть лучше для «красно-синих», испытывающих огромные проблемы с обострениями и поиском хороших моментов, чтобы забить, и вместе с тем страдающих от кадрового дефицита? Только если новый прибыльный бизнес для Евгения Гинера.
В прошлом сезоне Влашич провёл за «Эвертон» 19 матчей и отметился двумя забитыми мячами в Лиге Европы. Карьеры молодого хорвата складывается не так здорово, как изначально ожидалось: года четыре назад его даже называли «новым Модричем», но пока что повторить путь полузащитника «Реала» хотя бы частично у Влашича не получается. Несмотря на то, что все способности для того, чтобы вырасти в большого игрока, у него есть.
Никола Влашич воспитанник хорватского «Хайдука». В юности он блистал, выступая за эту команду – забивал в 16 лет в матчах Лиги Европы (видимо, это его любимый турнир). Уже тогда за Влашичем, который имел репутацию вундеркинда, охотились английские клубы, но «Хайдук» не торопился и первое среди прочих предложений отклонил – «Тоттенхэм» хотел приобрести игрока за 3 миллиона евро.
А через три года, летом 2017, Влашич таки перебрался в АПЛ за 10 миллионов евро. Его приобрел скупавший тогда всё подряд «Эвертон», надеявшийся, что Куман найдёт место каждому игроку. Влашич стал самой дорогой продажей в истории «Хайдука», но своим в «Эвертоне» стать у него не получилось.
ЦСКА хороший вариант для того, чтобы перезапустить карьеру. Муса до зимы этого года тоже сидел на лавке английской клуба, поиграл полгода в России – и укатил на заработки в Саудовскую Аравию, став самым дорогим новичком местного футбола.
Кстати, это младший брат той самой Бланки Влашич, которая профессионально занимается лёгкой атлетикой и добилась в ней больших успехов: брала серебро и бронзу на Олимпийских играх, золото, серебро и бронзу чемпионатов мира. На нашем футбольном сайте ценителей этого вида спорта, скорее всего, не так много, но вообще сестра пока что известна даже сильнее, чем её брат.
Отец футболиста и его агент уже успел поделиться мнением о нашем московском клубе, но особой конкретики не дал:
- Переход Влашича в ЦСКА на правах аренды? ЦСКА — это великолепный клуб. Но сейчас я не могу давать никаких комментариев об аренде моего сына.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
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