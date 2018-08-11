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Встречу "Ростова" против "Крыльев Советов" планируют посетить около 30 тыс болельщиков

"Крылья Советов" на своем официальном сайте сообщили о возможной посещаемости на матче 3-го тура российской премьер-лиги против "Ростова".

Встречу в Ростове-на-Дону посетят порядка 30 тысяч зрителей.

Из них около 600 фанатов приедет из Самары.
Теги: Ростов Крылья Советов
Сегодня, 12:23
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