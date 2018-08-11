Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Президент "Анжи": долги выросли до 248 млн рублей

Президент "Анжи" Осман Кадиев рассказал о финансовой ситуации в махачкалинском клубе.

"Не могу заявить, что у нас есть бюджет. Сказать, что из-за бюджета мы снимаемся с чемпионата завтра, — тоже неправильно. Вопрос сейчас стоит очень остро. Долги выросли до 248 млн рублей и растут каждый день. При этом мы должны ежедневно обеспечивать жизнедеятельность команды. В клубе, включая академию, работают 96 человек. Им необходимо платить зарплату, а также за них надо платить налоги. Постоянно требуется обеспечивать проезд, питание, экипировку и медицину. На это уходит 44 млн рублей в месяц", — цитирует Кадиева "Это Кавказ".
Теги: Анжи
Сегодня, 15:24
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Батька (Сегодня, 15:42) #
  • -1
  •  (1)

Жирновато 44 ляма в месяц на все ....а зарабатывают наверное 4 ляма в месяц ....привыкли жить за счёт бюджета государственного ....учитесь зарабатывать сами ....

Я бы тоже с радостью так работал бюджет дают по 40 лямов в месяц и пили куда хочешь ....
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.