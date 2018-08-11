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Михаил Костюков: "Енисей" потерял два очка в матче с ЦСКА

Полузащитник "Енисея" Михаил Костюков прокомментировал ничью с ЦСКА (1:1).

- Считаете себя творцом успеха команды?

- Нет, это заслуга всей команды. А то, что именно я забил, - это стечение обстоятельств. Мог забить другой. Приятно, но это общий успех.

- Какие у вас чувства? У вас были еще моменты отличиться.

- После такой игры есть опустошение. Пока не могу сказать. Посмотрим на разбор игры, подумаем как дальше.

- Опустошение из-за того, что не смогли выиграть, или из-за того, что все силы отдали?

- Играли в большинстве, должны были выиграть, но получилось как получилось.

- То есть команда два очка потеряла?

- Мое мнение да.

- Пока ваш стадион на реконструкции, вы играете в Тюмени. Как вам болельщики?

- Великолепная атмосфера, здесь любят футбол. Жалко, что нет наших болельщиков. Надеюсь, на нашем стадионе будет также.

- Тюменцев ждете на матч?

- Конечно, приходите.
Теги: Енисей ЦСКА
Сегодня, 19:23
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№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 19:31) #
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То есть команда два очка потеряла?

- Мое мнение да.

Не только твое мнение. А мнение ВСЕХ кто смотрел игру, за исключением нескольких конченных дегенератов.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008 [жалоба]
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