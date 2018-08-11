Михаил Костюков: "Енисей" потерял два очка в матче с ЦСКА

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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- Считаете себя творцом успеха команды?
- Нет, это заслуга всей команды. А то, что именно я забил, - это стечение обстоятельств. Мог забить другой. Приятно, но это общий успех.
- Какие у вас чувства? У вас были еще моменты отличиться.
- После такой игры есть опустошение. Пока не могу сказать. Посмотрим на разбор игры, подумаем как дальше.
- Опустошение из-за того, что не смогли выиграть, или из-за того, что все силы отдали?
- Играли в большинстве, должны были выиграть, но получилось как получилось.
- То есть команда два очка потеряла?
- Мое мнение да.
- Пока ваш стадион на реконструкции, вы играете в Тюмени. Как вам болельщики?
- Великолепная атмосфера, здесь любят футбол. Жалко, что нет наших болельщиков. Надеюсь, на нашем стадионе будет также.
- Тюменцев ждете на матч?
- Конечно, приходите.
- Считаете себя творцом успеха команды?
- Нет, это заслуга всей команды. А то, что именно я забил, - это стечение обстоятельств. Мог забить другой. Приятно, но это общий успех.
- Какие у вас чувства? У вас были еще моменты отличиться.
- После такой игры есть опустошение. Пока не могу сказать. Посмотрим на разбор игры, подумаем как дальше.
- Опустошение из-за того, что не смогли выиграть, или из-за того, что все силы отдали?
- Играли в большинстве, должны были выиграть, но получилось как получилось.
- То есть команда два очка потеряла?
- Мое мнение да.
- Пока ваш стадион на реконструкции, вы играете в Тюмени. Как вам болельщики?
- Великолепная атмосфера, здесь любят футбол. Жалко, что нет наших болельщиков. Надеюсь, на нашем стадионе будет также.
- Тюменцев ждете на матч?
- Конечно, приходите.
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