Супер-Зобнин, невпечатляющий Промес и махачкалинская стена: оценки игрокам по итогам матча «Спартак» - «Анжи»

В третьем туре РПЛ «Спартак» одержал тяжёлую победу над «Анжи». Махачкалинцы пригнали в Москву «автобус», которому мог позавидовать Жозе Моуринью. Но и хозяева явно тоже виноваты в столь невыразительной победе: фантазии москвичам явно не хватало.оценил индивидуальные действия всех участников матча.Оценивать действия голкипера «Спартака» в этот вечер просто невозможно. «Анжи» за весь матч нанёс два удара в сторону ворот соперника, но ни один из них не достиг цели! Максименко ни разу не вступил в игру.Массимо Каррера продолжает удивлять, активно задействуя спартаковскую молодёжь. Рассказов явно общую картину не испортил, а в нескольких эпизодах и вовсе сыграл здорово. На 19-й минуте он совершил отличный забег по флангу, который вполне мог закончиться опасной атакой.В лице Жиго «Спартак» получил своего Леонардо Бонуччи – защитника с отличным первым пасом, который может выполнять роль глубокопосаженного плеймейкера. Жиго в течение матча сделал 122 передачи (лучший показатель в «Спартаке») с точностью почти 92%! При этом некоторые длинные пасы француза были первоклассными: вспомним закидушку на Ханни в первом тайме.Джикия не смог себя толком проявить, учитывая абсолютное отсутствие угроз воротам «Спартака». При этом защитник «Спартака» фактически не участвовал в атаках своей команды, оставив роль распасовщика Жиго.Качественный матч в исполнении Комбарова запомнился неплохими подключениями к атакам, опасными дальними ударами. Оценить игру в обороне Комбарова не удалось из-за пассивности «Анжи» впереди.Ханни вполне мог стать героем матча, откликнувшись на передачу Жиго из глубины, но плохо обработал мяч. Вообще, алжирский полузащитник наглядно показал, почему Каррера пока предпочитает его держать на скамейке запасных.Лучший в составе «Спартака», Зобнин продолжает удивлять работоспособностью и универсальностью. Полузащитник «Спартака» ещё и фактически поучаствовал в голевой атаке команды, ведь именно он заставил Белорукова сфолить на вторую жёлтую карточку.В активе Промеса – множество ударов, результативный пас на Зе Луиша, качественные перемещения. Но не покидает мысль, что это – не тот Промес, который так полюбился болельщикам «Спартака». Голландец пока никак не может выйти на привычную форму, можно смело вновь ждать критику от прославленных спартаковцев.Ташаев явно становится важным элементом игры «Спартака». Каррера, похоже, очень ценит универсализм своего новичка, который по игре начинает напоминать Зобнина.Глушаков – один из самых активных в составе москвичей, автор трёх ударов по воротам, двух опасных передач, а также человек, который заставил сфолить на красную Понсе, хоть венесуэлец и сам сыграл крайне глупо.Форвард «Спартака» был привычно активен, стал автором победного гола, но, конечно, от нападающих в матче с таким соперником можно ждать большего.Бразилец провёл на поле 25 минут, но так и ничем не запомнился. Ни одного удара, ни одного потенциально опасного паса, так игру не усиливают.То же самое можно сказать и о Самедове. Если крайний полузащитник «Спартака» продолжит играть в такой же манере, то ещё не скоро вернётся в стартовый состав.Попов после возвращения из аренды в «Рубин» явно преобразился. Полузащитник «Спартака» провёл на поле всего 15 минут, но отметился тремя ударами, среди которых были и опасные.Голкипер «Анжи» произвёл неоднозначное впечатление. Когда по твоим воротам наносят 8 ударов в створ, а ты пропускаешь лишь один мяч, есть соблазн присудить титул лучшего игрока матча. Но в скольких эпизодах вратарь махачкалинцев опрометчиво покидал свой пост, неудачно играя на выходах?Все защитники «Анжи» заслуживают самых лестных оценок. Гости фактически 90 минут провели в глухой обороне, действуя предельно организованно. У Гапона в этом матче – 3 перехвата и 5 выносов из опасной зоны.Белоруков провёл едва ли не идеальный матч, по крайней мере, так было до 69-й минуты, когда защитник «Анжи» схлопотал вторую жёлтую карточку. Наверное, в той ситуации Белорукову стоило фолить, учитывая опасный забег Зобнина, но вопрос в другом, почему защитник «Анжи» к тому моменту уже был на карточке? Свой первый «горчичник» он получил за разговоры в концовке первого тайма. Это – непозволительная роскошь, ставшая роковой.Венесуэльский защитник провёл просто невероятный матч. Стоит посмотреть на статистику: 13 выносов, 2 блокированных удара. Учитывая, что весь матч «Спартак» атаковал, сохранять концентрацию в такой игре очень сложно.Новосельцев удачно перезапустил карьеру в «Анжи», с такой игрой он явно быстро наберёт былые кондиции. В этом матче Новосельцев был не самым ярким среди защитников «Анжи», уступив по статистическим показателям другим центральным защитникам.Правый защитник «Анжи» более-менее сумел справиться с Промесом, хотя и нельзя сказать, что он его полностью выключил из игры.Роланд Гиголаев – 2,5. Гиголаев – игрок, который в свои лучшие годы умел придумывать отличные развития комбинаций, классно бил по воротам. Воспитанник осетинского футбола подавал большие надежды, но в «Анжи» он пока не впечатляет. За 72 минуты игры Гиголаев выполнил всего 13 передач, хуже только у нескольких защитников и Понсе.Кацаев в этом матче запомнился своим желанием биться на поле, с настроем у него было явно всё в порядке, но игра не пошла. Общее впечатление скрасила готовность отрабатывать в обороне.Рабиу был лучшим в составе «Анжи» по количеству перехватов мяча в центре поля. При этом ганец успевал помогать во время редких атак гостей, хоть и не смог там толком проявить себя.Чуть менее заметным в составе «Анжи» на поле был Чайковский, который куда реже перехватывал мяч, но зато здорово помогал обороне, превращаясь зачастую в ещё одного защитника.В первом тайме Понсе явно выделялся своей игрой в составе «Анжи», позволяя партнёрам по команде переводить дух во время непрерывных атак «Спартака». Но удаление в начале второго тайма полностью перечеркнуло всё впечатление об игре Понсе. Если Белоруков фолил, чтобы прервать опасную атаку, то Понсе поступил абсолютно безрассудно.Игорь Удалый – б/оИван Маркелов – б/оГаэль Ондуа – б/оОткрытие Арена (Москва, Россия)Зе Луиш, 70Максименко, Комбаров, Джикия, Жиго, Рассказов, (Самедов, 55), Зобнин, Глушаков, Ханни, (Адриано, 65), Ташаев, Промес, Зе Луиш, (Попов, 76).Дюпин, Новосельцев, Белоруков, Чансельор, Гапон, Савичев, Гиголаев, (Маркелов, 72), Чайковский, (Ондуа 83), Рабиу, Кацаев, Понсе.Рабиу, 25, Белоруков, 45+1, Чайковский, 52, Гапон, 90+2Понсе, 48, Белоруков 68