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Джорджевич: в перерыве Кононов вселил в нас уверенность, что мы можем победить

Нападающий тульского "Арсенала" Лука Джорджевич после матча 3-го тура чемпионата России против "Ахмата" (3:1) отметил, что команда поверила в себя после беседы с главным тренером Олегом Кононовым в перерыве.

"Эмоции просто фантастические. Мы одержали победу, забив три гола, хотя провели вторую половину в меньшинстве.

"Ахмат" – очень хорошая команда, особенно это касается игры в обороне.

В перерыве тренер сказал, что верит в то, что команда может не только отыграться, но и победить. Он зарядил нас своей уверенностью. Мы поверили в себя, вышли на поле и сделали все, что смогли. Быстрый гол позволил обрести уверенность и еще больше поверить в собственные силы", - цитирует Джорджевича пресс-служба клуба.
Теги: Арсенал Ахмат Джорджевич Кононов
Сегодня, 09:23
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