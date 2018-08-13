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Леонид Кучук: "Локо" пора привыкнуть, что большинство команд будут играть против них как "Оренбург"

Бывший главный тренер "Локомотива" Леонид Кучук прокомментировал поражение команды в матче 3-го тура РПЛ с "Оренбургом" (0:1).

"Сложная игра для обеих команд — в первую очередь из-за жары и синтетического поля. В этих условиях, "Оренбург" был поострее.

Железнодорожники много атаковали позиционно, но наткнулись на очень плотную игру соперника между линиями и в ширину, и в глубину.

Очевидно, что сейчас большинство команд лиги, если не все, будут так играть против "Локомотива" после его чемпионства. Нужно привыкать к этому.

С этим и связано то, что пока команде не удается забить голы. Приходится вскрывать эти массированные построения соперников", - сказал Кучук.

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Теги: Локомотив Оренбург Кучук
Сегодня, 11:37
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№1 Написал: Parshin (Сегодня, 11:50) #
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Молодец, "Оренбург", заставил чемпиона "Локомотив" надеть "красные труселя аутсайдеров" (13-16 места) !!! )))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
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