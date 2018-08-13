Леонид Кучук: "Локо" пора привыкнуть, что большинство команд будут играть против них как "Оренбург"

Бывший главный тренер "Локомотива" Леонид Кучук прокомментировал поражение команды в матче 3-го тура РПЛ с "Оренбургом" (0:1)."Сложная игра для обеих команд — в первую очередь из-за жары и синтетического поля. В этих условиях, "Оренбург" был поострее.Железнодорожники много атаковали позиционно, но наткнулись на очень плотную игру соперника между линиями и в ширину, и в глубину.Очевидно, что сейчас большинство команд лиги, если не все, будут так играть против "Локомотива" после его чемпионства. Нужно привыкать к этому.С этим и связано то, что пока команде не удается забить голы. Приходится вскрывать эти массированные построения соперников", - сказал Кучук.