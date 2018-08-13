Дмитрий Полоз: первые пять месяцев в "Ростове" я не понимал, что хочет от меня Бердыев

Дмитрий Полоз рассказал о начале своей работы под руководством Курбана Бердыева в "Ростове"."Когда Бердыев только пришел в "Ростов", я вызывался в сборную, но первые пять месяцев я у него вообще не играл. Просто плотно сидел.Он пытался мне объяснить, а я всё время твердил ему своё. В итоге возникло недопонимание. Я даже в заявку на матчи не попадал, хотя был здоров. Из-за того, что не понимал эти нюансы или не хотел по молодости. Сейчас понимаю, что был не прав.И спустя время, когда начался "серебряный" сезон, у нас на сборе было лишь пять игроков. Людей вообще не было и я тоже заявил, что хочу уйти, потому что нет команды, а я хотел играть, а не сидеть. Бердыев мне тогда сказал: "Дим, останься. Этот год будет хорошим, сейчас соберём футболистов". Потом как раз пришли Навас и Нобоа. И я остался, а команда провела отличный сезон", - сказал Полоз.