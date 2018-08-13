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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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15:37
Кирилл Левников, удаливший двух игроков "Анжи" в матче со "Спартаком", получил назначение на матч ЛЕ (8)
Кирилл Левников, удаливший двух игроков "Анжи" в матче со "Спартаком", получил назначение на матч ЛЕ (8)
13:15
"Зенит" и минское "Динамо" рассудит бельгийская бригада арбитров, игру "Уфы" против "Прогресса" - австрийская (1)
"Зенит" и минское "Динамо" рассудит бельгийская бригада арбитров, игру "Уфы" против "Прогресса" - австрийская (1)
11:37
Леонид Кучук: "Локо" пора привыкнуть, что большинство команд будут играть против них как "Оренбург" (6)
Леонид Кучук: "Локо" пора привыкнуть, что большинство команд будут играть против них как "Оренбург" (6)
10:32
Василий Уткин: вот я и говорю - Локомотив отличная команда, тренера б ей - цены б не было (12)
Василий Уткин: вот я и говорю - Локомотив отличная команда, тренера б ей - цены б не было (12)
10:06
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10:01
Кононов: как поднять уровень футбола, если брать легионеров, а своих молодых закапывать в дубле (24)
Кононов: как поднять уровень футбола, если брать легионеров, а своих молодых закапывать в дубле (24)
"Уфа" – "Краснодар": стартовые составы
Стали известны стартовые составе "Уфы" и "Краснодара" на очный матч 3-го тура чемпионата России.
"Уфа": Беленов – Сухов, Аликин, Пуцко, Йокич, Неделчару – Пауревич, Обляков, Ванек, Карп – Игбун;
Запасные: Шелия, Чернов, Тумасян, Живоглядов, Круговой, Дивеев, Табидзе, Засеев, Кротов, Безденежных, Сысуев, Фатаи;
"Краснодар": Крицюк – Мартынович, Самбрано, Спайич – Мамаев, Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра, Классон – Игнатьев;
Запасные: Синицин, Ещенко, Шишкин, Марков, Фьолусон, Жишулев, Вандерсон, Куэва, Ари.
"Уфа": Беленов – Сухов, Аликин, Пуцко, Йокич, Неделчару – Пауревич, Обляков, Ванек, Карп – Игбун;
Запасные: Шелия, Чернов, Тумасян, Живоглядов, Круговой, Дивеев, Табидзе, Засеев, Кротов, Безденежных, Сысуев, Фатаи;
"Краснодар": Крицюк – Мартынович, Самбрано, Спайич – Мамаев, Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра, Классон – Игнатьев;
Запасные: Синицин, Ещенко, Шишкин, Марков, Фьолусон, Жишулев, Вандерсон, Куэва, Ари.
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