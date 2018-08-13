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"Уфа" – "Краснодар": стартовые составы

Стали известны стартовые составе "Уфы" и "Краснодара" на очный матч 3-го тура чемпионата России.

"Уфа": Беленов – Сухов, Аликин, Пуцко, Йокич, Неделчару – Пауревич, Обляков, Ванек, Карп – Игбун;

Запасные: Шелия, Чернов, Тумасян, Живоглядов, Круговой, Дивеев, Табидзе, Засеев, Кротов, Безденежных, Сысуев, Фатаи;

"Краснодар": Крицюк – Мартынович, Самбрано, Спайич – Мамаев, Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра, Классон – Игнатьев;

Запасные: Синицин, Ещенко, Шишкин, Марков, Фьолусон, Жишулев, Вандерсон, Куэва, Ари.
Теги: Уфа Краснодар
Сегодня, 16:52
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№2 Написал: vvn21 г.Ижевск (Сегодня, 17:23) #
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Болеет за:
«Ливерпуль»
Игнатьев.....вот кто стоит 9 млн ...)))
Галицкий просто красавец!!!
Регистрация: 23.11.2010 [жалоба]
№1 Написал: Avtokrat (Сегодня, 17:00) #
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А нужно ли это дерьмо под названием "Матч ТВ"? Может будут показывать только дивизионы?
Регистрация: 26.05.2012 [жалоба]
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