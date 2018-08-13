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Стал известен стартовый состав "Рубина" на матч с "Зенитом"

Стал известен стартовый состав "Рубина" на матч третьего тура чемпионата России против "Зенита".

"Рубин": Джанаев, Кудряшов, Навас, Байрамян, Сорокин, Флорес, Камболов, Могилевец, Коновалов, Бухаров, Азмун.
Теги: Рубин Зенит
Сегодня, 19:37
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