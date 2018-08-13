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Артём Дзюба: хотел в Англию, но агент меня "кинул". В Турцию не поеду, остаюсь в "Зените"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба опроверг информацию о переходе в турецкий "Галатасарай" и признался, что собирался продолжить карьеру в английской премьер-лиге. Трансферное окно в Англии уже закрыто.

"Приоткрою тайну. Я хотел уехать в Англию, но в очередной раз меня "кинул" агент. Остаюсь в "Зените", в Турцию я не поеду. Я очень рад, что остаюсь в "Зените". Англия - это была моя мечта, но в Турцию не поеду", - цитирует Дзюбу Р-Спорт.
Теги: Дзюба Зенит Галатасарай
Вчера, 23:18
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(2)
№3 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 00:18) #
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  •  (2)

Так, интересно))) Теперь хотелось бы конкретную фамилию агента.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: Fen (Вчера, 23:57) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
О чего выясняется
Регистрация: 14.08.2015 [жалоба]
№1 Написал: GPS (Вчера, 23:27) #
  • -2
  •  (4)

О5 Орзул?
Регистрация: 18.02.2011 [жалоба]
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