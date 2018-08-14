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Тумилович: гендиректора "Тосно" интересовало только количество трансферов, думаю понятно почему

Экс-тренер вратарей "Тосно" Геннадий Тумилович рассказал, что давно предрекал конец клуба из Ленинградской области.

"Сейчас идут прокурорские проверки, следственные мероприятия, в сентябре начнутся суды. Надеемся вернуть хотя бы часть причитающихся нам средств.

Точную цифру не назову, но должны немало. А футболистам — ещё больше. Зарплату месяца за четыре, плюс премии за весь сезон, в том числе за выигрыш Кубка. Вот вам и российская действительность — обладатель трофея не участвует в Лиге Европы, а просто исчезает с футбольной карты.

А разве может быть иначе, если генерального директора не интересует ничего, кроме сумасшедшего количества трансферов? Зачем это делается — понятно", — приводит слова Тумиловича "Прессбол.
Теги: Тосно
Сегодня, 08:58
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№1 Написал: VitL Белгород (Сегодня, 09:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
один в один - Кубань... и очевидно - еще и еще, и еще...
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
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