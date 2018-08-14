Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
08:58
Тумилович: гендиректора "Тосно" интересовало только количество трансферов, думаю понятно почему (1)
Тумилович: гендиректора "Тосно" интересовало только количество трансферов, думаю понятно почему (1)
Вчера, 23:20
Стивен Н'Зонзи может перейти в "Монако" или "ПСЖ"
Стивен Н'Зонзи может перейти в "Монако" или "ПСЖ"
Вчера, 23:18
Артём Дзюба: хотел в Англию, но агент меня "кинул". В Турцию не поеду, остаюсь в "Зените" (10)
Артём Дзюба: хотел в Англию, но агент меня "кинул". В Турцию не поеду, остаюсь в "Зените" (10)
Вчера, 23:03
Семак выиграл матч заменой, а Бердыев менял травмированных. «Зенит» продолжил побеждать в РПЛ (5)
Семак выиграл матч заменой, а Бердыев менял травмированных. «Зенит» продолжил побеждать в РПЛ (5)
Вчера, 23:00
Идол Дзюба, бедный Кудряшов. Оценки игрокам "Рубина" и "Зенита" (7)
Идол Дзюба, бедный Кудряшов. Оценки игрокам "Рубина" и "Зенита" (7)
Вчера, 22:32
Сергей Семак: в матче с "Рубином" игроки "Зенита" поняли, насколько сложно даются очки (11)
Сергей Семак: в матче с "Рубином" игроки "Зенита" поняли, насколько сложно даются очки (11)
Вчера, 22:18
Гари Невилл: трансферы ван Гала были просто ужасными
Гари Невилл: трансферы ван Гала были просто ужасными
Вчера, 21:59
"Зенит" благодаря голу Ерохина обыграл "Рубин" (70)
"Зенит" благодаря голу Ерохина обыграл "Рубин" (70)
Вчера, 21:24
"Интер" официально подтвердил переход Кейта Бальде
"Интер" официально подтвердил переход Кейта Бальде
Вчера, 20:44
Юрий Газинский: в Уфе всегда непросто играть
Юрий Газинский: в Уфе всегда непросто играть
Вчера, 20:37
ЦСКА хочет арендовать полузащитника "Ливерпуля" (11)
ЦСКА хочет арендовать полузащитника "Ливерпуля" (11)
Вчера, 20:28
Дмитрий Стоцкий: мы ожидали такой тяжелой игры
Дмитрий Стоцкий: мы ожидали такой тяжелой игры
Вчера, 20:24
До очередных нулей не хватило пяти минут. Самое интересное из матча "Уфа" - "Краснодар"
До очередных нулей не хватило пяти минут. Самое интересное из матча "Уфа" - "Краснодар"
Вчера, 20:09
Давид Силва завершил карьеру в сборной Испании
Давид Силва завершил карьеру в сборной Испании
Вчера, 20:02
Виктор Классон: мы должны стать еще более сплоченной командой, чтобы побеждать без Смолова
Виктор Классон: мы должны стать еще более сплоченной командой, чтобы побеждать без Смолова
Вчера, 19:23
Гол Вандерсона принес "Краснодару" победу над "Уфой" (10)
Гол Вандерсона принес "Краснодару" победу над "Уфой" (10)
Вчера, 19:20
Суд оставил без удовлетворения жалобу ВФСО "Динамо" по Ташаеву (9)
Суд оставил без удовлетворения жалобу ВФСО "Динамо" по Ташаеву (9)
Вчера, 19:06
"Барселона" попробует подписать Погба в январе
"Барселона" попробует подписать Погба в январе
Вчера, 18:34
ЦСКА завершил 2017 год с убытками в 27,9 миллиона долларов (19)
ЦСКА завершил 2017 год с убытками в 27,9 миллиона долларов (19)
Вчера, 18:05
Роман Еременко тренируется в общей группе "Спартака" (10)
Роман Еременко тренируется в общей группе "Спартака" (10)
Вчера, 17:51
Уэйн Руни спас пустые ворота подкатом и выдал шикарный голевой пас через полполя (видео) (5)
Уэйн Руни спас пустые ворота подкатом и выдал шикарный голевой пас через полполя (видео) (5)
Тумилович: гендиректора "Тосно" интересовало только количество трансферов, думаю понятно почему
Экс-тренер вратарей "Тосно" Геннадий Тумилович рассказал, что давно предрекал конец клуба из Ленинградской области.
"Сейчас идут прокурорские проверки, следственные мероприятия, в сентябре начнутся суды. Надеемся вернуть хотя бы часть причитающихся нам средств.
Точную цифру не назову, но должны немало. А футболистам — ещё больше. Зарплату месяца за четыре, плюс премии за весь сезон, в том числе за выигрыш Кубка. Вот вам и российская действительность — обладатель трофея не участвует в Лиге Европы, а просто исчезает с футбольной карты.
А разве может быть иначе, если генерального директора не интересует ничего, кроме сумасшедшего количества трансферов? Зачем это делается — понятно", — приводит слова Тумиловича "Прессбол.
"Сейчас идут прокурорские проверки, следственные мероприятия, в сентябре начнутся суды. Надеемся вернуть хотя бы часть причитающихся нам средств.
Точную цифру не назову, но должны немало. А футболистам — ещё больше. Зарплату месяца за четыре, плюс премии за весь сезон, в том числе за выигрыш Кубка. Вот вам и российская действительность — обладатель трофея не участвует в Лиге Европы, а просто исчезает с футбольной карты.
А разве может быть иначе, если генерального директора не интересует ничего, кроме сумасшедшего количества трансферов? Зачем это делается — понятно", — приводит слова Тумиловича "Прессбол.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.