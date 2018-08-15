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"Милан" подпишет Лаксальта за 18 млн евро. Ранее на игрока претендовал "Зенит"

Полузащитник "Дженоа" Диего Лаксальт перейдет в "Милан", сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Миланский клуб готов заплатить за 25-летнего хавбека 18 млн евро (14 млн + 4 млн в виде бонусов), которые требует "Дженоа".

Ранее на Лаксальта претендовал "Зенит".
Теги: Милан Зенит Дженоа Лаксальт
Сегодня, 12:03
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№1 Написал: truten74 (Сегодня, 13:15) #
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Наконец-то вроде бы нормальный спортдир в Зените! Пусть итальянцы решают свои долги между собой без участия России. Рибальта всё правильно сделал, что приостановил сделку. Все дела надо без всяких посредников решать. Теперь главное - сколько времени дадут поработать Хавьеру?
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
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