Яри Литманен: Еременко вернется на прежний уровень в ближе к зиме

Рекордсмен сборной Финляндии по количеству проведенных матчей и забитых мячей Яри Литманен поделился мнением о перспективах полузащитника Романа Еременко в "Спартаке"."Я всегда был большим поклонником таланта Еременко.Мы много лет вместе играли за сборную Финляндии, потом я закончил и следил за его выступлениями. Он один из самых важных наших игроков.Конечно, два года без футбола скажутся на его игре, особенно в первые месяцы. Однако ближе к зиме он вернется на свой прежний уровень", - сказал Литманен.