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Яри Литманен: Еременко вернется на прежний уровень в ближе к зиме

Рекордсмен сборной Финляндии по количеству проведенных матчей и забитых мячей Яри Литманен поделился мнением о перспективах полузащитника Романа Еременко в "Спартаке".

"Я всегда был большим поклонником таланта Еременко.

Мы много лет вместе играли за сборную Финляндии, потом я закончил и следил за его выступлениями. Он один из самых важных наших игроков.

Конечно, два года без футбола скажутся на его игре, особенно в первые месяцы. Однако ближе к зиме он вернется на свой прежний уровень", - сказал Литманен.

ТАСС
Теги: Спартак Еременко
Сегодня, 15:42
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№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:49) #
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Болеет за:
ЦСКА
кто знает...тут все таки два года
тот же Муту за 7 месяцев сдулся...


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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