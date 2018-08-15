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Cкаут ЦСКА: ориентируемся на игроков до 25 лет

Cкаут ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал о трансферной политике клуба.

– Был сделан акцент на скорости, потому что нужно было убыстрить команду. Плюс, как всегда, ориентируемся на молодых – до двадцати пяти лет. Абель Эрнандес – исключение.

- Почему для него сделали исключение?

– Готовый игрок, свободный агент. Решение о его приобретении принималось коллегиально. Все сказали "да".

- Как появился интерес к Бекао?

– Руководитель селекционного отдела ЦСКА связался с агентом Бекао по телефону. Пообщались и достаточно быстро все решили. На очень комфортных для клуба условиях: аренда с правом выкупа.

Его плюсы: высокий, но при этом резкий, подвижный, с хорошей скоростью. Бекао заряжен на то, чтобы не проиграть ни одного единоборства. В этом он, как и Магнуссон, напоминает Вернблума. У него лидерская ментальность, что стало дополнительным плюсом – мы этому несказанно рады.

- Вас не смущало, что он не был основным защитником "Баии"?

– Бистрович тоже не был основным игроком "Славена". Но мы смотрим не на количество матчей. Если станем смотреть футболистов, которые провели много игр, мы будем испытывать слишком сильную конкуренцию, и цена уже будет завышена. В условиях рынка, где за игрока платят 222 миллиона, футболист, раньше стоивший миллион, сейчас стоит пять.

Наша задача – разглядеть то, что другие не видят. Чтобы приобрести по объективной цене и продолжать конкурировать с клубами, которые покупают за 222 миллиона.

- Что вас привлекло в Бистровиче и Бийоле?

– Важное качество Бийола: умеет играть вперед, отдает обостряющую передачу из любой точки, есть навыки игры центральным защитником (например, первый пас). На моих глазах он играл и в обороне, и опорника, и атакующего хавбека.

Сейчас привыкает к нагрузкам, интенсивности – как только освоится, сможет регулярно показывать свои сильные качества. Бистрович же подкупил зрелой – для 19-летнего футболиста – игрой. Если его развивать, может вырасти большой игрок.

Наш представитель ездил в Хорватию, встречался с отцом Бистровича, объяснял, что будет строиться новая команда – после этого в переговорах была поставлена финальная точка.

Матч ТВ
Теги: ЦСКА
Сегодня, 22:20
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7
(1)
№7 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 23:42) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
цска-команда Гондонов..
Регистрация: 14.12.2011 [жалоба]
№6 Написал: скальп (Сегодня, 23:35) #
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  •  (2)
online

Кто возьмёт Бийолов пачку,тот получит водокачку))
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№5 Написал: molot327 Москва (Сегодня, 23:18) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
ЦСКА
Cкаут ЦСКА: ориентируемся на игроков до 25 лет
Позиция давняя и хорошо известная. Все правильно.


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
№4 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:43) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: P. Holmberg
джентльменский договор- не уводить звезд друг у друга)))

satisfied


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№3 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 22:42) #
  • +5
  •  (5)

Цитата: Blessing
К нам не пробовали обращаться


Не. Есть же джентльменский договор- не уводить звезд друг у друга)))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 22:37) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
ОРИЕНТИРУЕМСЯ НА ИГРОКОВ ДО 25 ЛЕТ

К нам не пробовали обращаться, в наличии: белые латиносы, говорят перспективные, цена сходная, возможен торг.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№1 Написал: P. Holmberg Eskilstuna (Сегодня, 22:30) #
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Хороший специалист. Непонятно почему начальником сделали Дюкова, а не Мовсесьяна.


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
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