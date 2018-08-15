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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Cкаут ЦСКА: ориентируемся на игроков до 25 лет
Cкаут ЦСКА Андрей Мовсесьян рассказал о трансферной политике клуба.
– Был сделан акцент на скорости, потому что нужно было убыстрить команду. Плюс, как всегда, ориентируемся на молодых – до двадцати пяти лет. Абель Эрнандес – исключение.
- Почему для него сделали исключение?
– Готовый игрок, свободный агент. Решение о его приобретении принималось коллегиально. Все сказали "да".
- Как появился интерес к Бекао?
– Руководитель селекционного отдела ЦСКА связался с агентом Бекао по телефону. Пообщались и достаточно быстро все решили. На очень комфортных для клуба условиях: аренда с правом выкупа.
Его плюсы: высокий, но при этом резкий, подвижный, с хорошей скоростью. Бекао заряжен на то, чтобы не проиграть ни одного единоборства. В этом он, как и Магнуссон, напоминает Вернблума. У него лидерская ментальность, что стало дополнительным плюсом – мы этому несказанно рады.
- Вас не смущало, что он не был основным защитником "Баии"?
– Бистрович тоже не был основным игроком "Славена". Но мы смотрим не на количество матчей. Если станем смотреть футболистов, которые провели много игр, мы будем испытывать слишком сильную конкуренцию, и цена уже будет завышена. В условиях рынка, где за игрока платят 222 миллиона, футболист, раньше стоивший миллион, сейчас стоит пять.
Наша задача – разглядеть то, что другие не видят. Чтобы приобрести по объективной цене и продолжать конкурировать с клубами, которые покупают за 222 миллиона.
- Что вас привлекло в Бистровиче и Бийоле?
– Важное качество Бийола: умеет играть вперед, отдает обостряющую передачу из любой точки, есть навыки игры центральным защитником (например, первый пас). На моих глазах он играл и в обороне, и опорника, и атакующего хавбека.
Сейчас привыкает к нагрузкам, интенсивности – как только освоится, сможет регулярно показывать свои сильные качества. Бистрович же подкупил зрелой – для 19-летнего футболиста – игрой. Если его развивать, может вырасти большой игрок.
Наш представитель ездил в Хорватию, встречался с отцом Бистровича, объяснял, что будет строиться новая команда – после этого в переговорах была поставлена финальная точка.
Матч ТВ
– Был сделан акцент на скорости, потому что нужно было убыстрить команду. Плюс, как всегда, ориентируемся на молодых – до двадцати пяти лет. Абель Эрнандес – исключение.
- Почему для него сделали исключение?
– Готовый игрок, свободный агент. Решение о его приобретении принималось коллегиально. Все сказали "да".
- Как появился интерес к Бекао?
– Руководитель селекционного отдела ЦСКА связался с агентом Бекао по телефону. Пообщались и достаточно быстро все решили. На очень комфортных для клуба условиях: аренда с правом выкупа.
Его плюсы: высокий, но при этом резкий, подвижный, с хорошей скоростью. Бекао заряжен на то, чтобы не проиграть ни одного единоборства. В этом он, как и Магнуссон, напоминает Вернблума. У него лидерская ментальность, что стало дополнительным плюсом – мы этому несказанно рады.
- Вас не смущало, что он не был основным защитником "Баии"?
– Бистрович тоже не был основным игроком "Славена". Но мы смотрим не на количество матчей. Если станем смотреть футболистов, которые провели много игр, мы будем испытывать слишком сильную конкуренцию, и цена уже будет завышена. В условиях рынка, где за игрока платят 222 миллиона, футболист, раньше стоивший миллион, сейчас стоит пять.
Наша задача – разглядеть то, что другие не видят. Чтобы приобрести по объективной цене и продолжать конкурировать с клубами, которые покупают за 222 миллиона.
- Что вас привлекло в Бистровиче и Бийоле?
– Важное качество Бийола: умеет играть вперед, отдает обостряющую передачу из любой точки, есть навыки игры центральным защитником (например, первый пас). На моих глазах он играл и в обороне, и опорника, и атакующего хавбека.
Сейчас привыкает к нагрузкам, интенсивности – как только освоится, сможет регулярно показывать свои сильные качества. Бистрович же подкупил зрелой – для 19-летнего футболиста – игрой. Если его развивать, может вырасти большой игрок.
Наш представитель ездил в Хорватию, встречался с отцом Бистровича, объяснял, что будет строиться новая команда – после этого в переговорах была поставлена финальная точка.
Матч ТВ
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